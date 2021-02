She Believes Cup: Argentina perdió en el debut ante Brasil

Compartir

La derrota fue por 4-1. El conjunto nacional fue invitado por primera vez en su historia a este torneo amistoso.

El seleccionado argentino femenino de fútbol comenzó la She Believes Cup con una derrota ante Brasil por 4 a 1.

El seleccionado argentino femenino de fútbol cayó este jueves ante Brasil por 4 a 1, en el inicio de la sexta edición de la She Believes Cup, un torneo amistoso de jerarquía en el que también jugarán Estados Unidos y Canadá y al que el conjunto nacional fue invitado por primera vez en su historia.

Las argentinas no pudieron ante Brasil, el mejor seleccionado de Sudamérica, que aplastó al equipo albiceleste, que marcó por intermedio de Mariana Larroquette, pero sufrió las anotaciones de Marta (una de sus máximas figuras junto a Formiga), Debinha, Adriana y Gyese, para sellar la goleada.

El partido se jugó en el Exploria Stadium de Orlando, estado de la Florida, una cancha con capacidad para 25.000 espectadores que tuvo público limitado.

El equipo nacional, dirigido por Carlos Borrello y que no tuvo actividad durante el 2020, se volverá a presentar el domingo ante Canadá (a las 20) y el miércoles 24 venidero contra las locales estadounidenses, actuales campeonas mundiales y olímpicas.

Argentina, que ocupó el lugar de Japón en este torneo prestigioso (se bajó por su segunda ola de coronavirus), es el único seleccionado de los cuatro participantes que no está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es el número 31 del ranking mundial FIFA.

Su buena actuación en el Mundial de Francia 2019 y luego la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima ese mismo año les valió la invitación para poder codearse con las mejores, aunque hace más de un año que el seleccionado nacional no juega un partido, ya que recién se juntó hace unos días en Orlando y comenzó a entrenarse.

El seleccionado argentino está integrado por Eliana Stábile, Miriam Mayorga, Lorena Benítez, Clarisa Huber, Yamila Rodríguez y Adriana Sachs (Boca Juniors, el campeón del Torneo Transición 2020/21); Romina Núñez, Marina Delgado y Daiana Falfán (UAI Urquiza); Natalie Juncos (Racing); Yael Oviedo (Independiente Santa Fe, Colombia); Agustina Barroso (Palmeiras, Brasil); Soledad Jaimes (Chanchung Dazhong, China); Milagros Menéndez (Granada, España); Solana Pereyra (UD Tacuense, España); Sophía Braun (Gonzaga University, EE.UU.); Vanesa Santana (Sporting Huelva, España); Aldana Cometti (Levante, España); Mariana Larroquette (Kansas City, EE.UU.); Valentina Cámara (Femarguín, España) y Dalila Ippolito (Juventus, Italia).

Estados Unidos, número uno del ranking, ganó la She Believes Cup en 2016, 2018 y 2020, mientras que Francia se quedó con el título en 2017 e Inglaterra en 2019.

