She Believes Cup: dura derrota de la Selección Argentina

El seleccionado argentino de fútbol femenino concluyó su actuación en un cuadrangular internacional en la ciudad de Orlando, con una derrota contundente ante su par de Estados Unidos, por 6-0.

El partido se disputó en el Explora Stadium, donde el combinado local ejerció la notoria supremacía que se estimaba desde antes del comienzo.

Los goles del bicampeón mundial en Canadá 2015 y Francia 2019 fueron obra de Megan Rapinoe (Pt. 16m. y 26m.), Carli Lloyd (Pt. 35m.), Kristie Mewis (Pt. 44m.), Alex Morgan (St. 39m.) y Christen Press (St. 42m.).

Argentina, que finalizó sin puntos en la denominada She Believes Cup, no tuvo prácticamente situaciones de riesgo que incomodaran a la guardavallas Jane Campbell.

El equipo albiceleste dirigido por el DT Carlos Borrello, que se plantó con un esquema táctico 4-5-1, había perdido anteriormente ante Brasil (1-4) y Canadá (0-1).

Estados Unidos, que se adjudicó el certamen con 9 unidades, ejerció una labor de demolición ante un elenco argentino que solamente pensó en defenderse en torno a su área.

Los dos primeros goles de Rapinoe (16m. y 26m.) le dieron la tranquilidad necesaria a un combinado yanqui, que levantó el pie del acelerador en el segundo período, como para que la victoria no fuese más abultada.

