Show de Bamford en el Leeds United de Bielsa: anotó tres goles en 18 minutos y le dio el triunfo

Compartir

Linkedin Print

El Leeds United se recuperó con una contundente victoria a domicilio ante un Aston Villa que venía de ganar sus cuatro presentaciones en esta temporada. El triunfo fue obra de Patrick Bamford, centrodelantero del equipo de Marcelo Bielsa, quien anotó los tres goles para el 3-0 en Villa Park. Con este resultado los Blancos alcanzaron la tercera colocación.

En Birmingham el partido fue muy parejo y disputado hasta la apertura del marcador. Leeds, que en la primera parte generó un par de ocasiones de peligro, sufrió en el inicio de la segunda mitad, cuando los Villanos presionaron y casi rompen el cero en su favor.

A Bielsa no se lo notó muy conforme con su planteo al punto tal que realizó una modificación a los 20 minutos de partido (en principio, cambio táctico de Jamie Shackleton por Pascal Struijk, que estaba amonestado).

De un contragolpe liderado por el español Rodrigo Moreno, quien inició en el mediocampo y dio el anteúltimo estiletazo antes del rebote del arquero argentino Emiliano Martínez, llegó el primero a los 10′ del complemento.

Bamford pescó la bola suelta y no perdonó a centímetros de la línea de gol. Su show recién estaba comenzando.

Apenas 10 minutos más tarde el espigado atacante se apoderó del balón en la medialuna del área rival y ensayó un remate que se clavó en el ángulo izquierdo de Martínez, que hasta esta cita había recibido apenas dos goles en cuatro encuentros (los dos del último campeón, Liverpool). Ocho minutos después, nuevamente el 9 se movió dentro del área rival, armó su remate y la colgó en el ángulo más lejano del impotente guardameta sudamericano. ¡3-0 y a otra cosa!

Los del Loco, que venían de caer 1-0 con Wolverhampton en casa, dieron una muestra de carácter en la apertura de la sexta jornada de la Premier League y cortaron la buena racha de los dirigidos por Dean Smith, que se privaron de ser únicos punteros pero igualmente continúan en la zona superior de la tabla con el partido pendiente ante Manchester City.

Ahora los de Yorkshire del Oeste alcanzaron al Liverpool en la tercera colocación de la liga británica y figuran a tres unidades del líder Everton. Y Bamford, quien no convertía desde la tercera fecha del certamen, se despachó con un triplete para quedar -con 6 gritos- como escolta de los máximos artilleros de la Premier: Dominic Calvert-Lewin (Everton) y Son Heung-min (Tottenham), que celebraron en 7 ocasiones.

La próxima jornada verá al cuadro de Bielsa recibir en Elland Road al Leicester City, otro de los rivales encumbrados en el inicio de la competencia. Será el lunes 2 de noviembre.