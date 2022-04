Compartir

Frente a un auditorio integrado por los principales empresarios de la Argentina, el ministro de Economía defendió la iniciativa que impulsa el gobierno para gravar la «renta inesperada producto de la guerra» entre Rusia y Ucrania. «Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa», destacó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este viernes que «si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso», al defender el proyecto de ley que el Gobierno impulsa para gravar la «renta inesperada producto de la guerra» entre Rusia y Ucrania.

«Si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso; una sociedad que en serio no busca encontrar mecanismos para crecer en forma equitativa va a estar condenada a la ausencia de progreso», afirmó Guzmán ante un auditorio compuesto por los principales empresarios del país que conforman el denominado Foro Llao Llao.

Según el titular del Palacio de Hacienda, «cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo».

«Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución en donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión», consideró el funcionario durante un encuentro realizado ayer a la mañana en el Hotel Llao Llao, en Bariloche. Asimismo, planteó que se trata de «una situación excepcional, que nos genera un problema como sociedad, un problema distributivo. Esto se debe hacer de una forma que no desaliente la inversión, sino que la aliente».

«No solamente se busca identificar, sino que, si ese mismo componente se reinvierte, la contribución sería menor, buscando alentar la reinversión de esa renta», completó.

