«Si el gobierno debe tomar más medidas en este momento difícil, las acompañaremos»

El senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las medidas que va tomando el gobierno nacional y las cuales son acompañadas por el arco opositor en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país al igual que otras naciones del mundo ante el avance del coronavirus que en la Argentina ya suma 4 muertos y casi 100 infectados.

«Se trata básicamente de mitigar los impactos de una pandemia mundial en la cual nuestro país no está exento y ante la convocatoria del presidente Alberto Fernández ahí estuvimos para expresar nuestro acompañamiento, creo sinceramente que acá no hay margen para mezquindades hay que tener mucha mesura y responsabilidad en estos momentos y tomar las medidas que se deban tomar, todavía los efectos del coronavirus creo que no son percibidos por el conjunto de la población, de alguna manera hay una minimización de los impactos porque no son palpables, pero este es un virus con un fuerte efecto propagativo, ya estamos viendo lo que pasa en Chaco donde estamos con los primeros síntomas de una propagación que excede el contacto del contagio con algún ciudadano argentino que haya estado por el exterior o por una zona muy vulnerable por lo tanto creo que si el gobierno tiene que tomar más medidas ahí tenemos que estar para acompañar en este momento transmitiendo no solo un criterio de serenidad y responsabilidad política sino que también de fuerte sentido de solidaridad y compromiso en estos momentos difíciles que nos toca atravesar a los argentinos por esta situación», expresó el funcionario.

Asimismo contó en la reunión mantenida el miércoles «se habló de la posibilidad de extender el plazo de cuarentena, se viene un feriado puente del 2 de abril, el presidente también analizaba la posibilidad de adelantar ese feriado para aprovechar esos días para que el aislamiento siga, cuando hablamos de aislamiento no significa un encierro absoluto, hay que garantizar los servicios de salud, que los comercios puedan vender los propios productos pero la única manera de frenar el contagio es que el virus no circule y la única manera en que esto pase es cuando la gente está en su casa o tiene el menor contacto con los demás ya que en la medida que todo el mundo circule esto seguirá, hay muchas pruebas que se han efectuado en el Malbrán de los reactivos y donde todavía no están los resultados, por lo tanto de acá a 10 o 12 días se puede tener un panorama mayor de cuál es el cuadro de situación del efecto propagativo de aquellas personas que portaron el virus en el exterior y hoy residen en nuestro país o son residentes que por vacaciones u otras circunstancias estuvieron afuera, creo que hay que tomar los recaudos y que no nos pase lo de Italia o España donde todo el mundo minimizó, los comercios abiertos, las confiterías abiertas, las reuniones masivas o grupales seguían en todos los ámbitos y se terminó de la peor manera».

«El problema que nosotros tenemos y que lo tiene cualquier país civilizado es que tenemos un sistema de salud medianamente precario que da respuestas en otoño y en invierno a picos habituales, es decir que los centros de salud pública o privada están con los picos de gripe, de cuadros de terapias intensivas con personas hipertensas o con problemas cardiacos o con problemas de adultos mayores que son habituales, nadie está preparado de manera racional para que cuando todo el mundo comience con una fiebre o un dolor de garganta que es habitual por una gripe, lo primero que se le va a venir a la mente es que tienen coronavirus, eso puede llegar a ser infernal, hay que tomar estas medidas para que el sistema de salud gane tiempo y en ese tiempo el grado de formación y consciencia social vaya acompañando las medidas paulatinas del gobierno», explicó.

De la misma forma manifestó que «desde nuestro rol de oposición hemos aportado algunas medidas y será el gobierno en la centralidad del Poder Ejecutivo el que lo tenga que implementar con el acompañamiento de cada uno de los gobernadores que bajarán la línea y la política en cada estado provincial».

Sobre si se analizó el impacto económico que esto tendrá más que nada en los que viven de changas, explicó que «se analizó y se van a ampliar las medidas, es lo que nos comentó el presidente y van a ser definitorias en primer lugar con el encuentro con los gobernadores y algunas medidas económicas con el correr de los días que tienen que ver con un impacto fiscal en cuanto a monotributistas, sobre todo el tema del que pelea la vida como cuentapropista, lo que conocemos y vemos en cada esquina, el que vende torta parilla, chipa y un montón de cosas más, cuando hay que tomar una medida un poco extrema de aislamiento y afecta a todos, el estado tiene que estar presente para acompañar en cada familia con un ingreso, con un subsidio extraordinario en un momento económico y en un contexto económico complejo, tenemos que tirar parejo y el estado debe tomar las medidas que se deban tomar, seguramente se analizará la prórroga de impuestos locales, nacionales, el otorgamiento de líneas de crédito preferencial porque la prioridad es esta, de lo contrario, si hacemos de cuenta que no pasa nada y los negocios siguen ateniendo, el efecto puede llegar a ser devastador, para no ser Italia ni España que son países del primer mundo que quedaron desalados debemos cuidarnos ya que el virus es devastador por eso hay que aislarse, tomar las medidas de precaución y el estado tiene que brindar las respuestas para mitigar el mayor de los impactos económicos, por supuesto que habrá impactos económicos desde el momento que hay un aislamiento esto va a ocurrir, pero lo que nosotros tenemos que intentar es que en el menor tiempo posible esto pueda ser controlado, que se tenga el control de la situación, por ejemplo se arrancó con el tema del cierre de colegios, pero eso no sirve porque es parcial, tampoco tienen que asistir los docentes, el cierre debe ser total, todo esto se tiene que ir corrigiendo y el estado tiene que garantizar las otras medidas y nosotros desde la oposición tenemos que estar para colaborar con mucha inteligencia, tampoco hay margen para que el estado tome otras medidas, hoy hay que contener, preservar los empleos y el estado morigerar la carga impositiva, tributaria y fiscal de cada uno de los afectados, sobre todo el sector del comercio, de turismo, hotelero, los cuentapropistas, ahí tiene que estar el estado presente y nosotros vamos a acompañar en las decisiones que se tomen».