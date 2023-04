Si el TEP no informa sobre el pedido de impresión de boletas, la UCR pedirá suspensión de comicios

Tras la presentación de la Acción Declarativa de Certeza ante el Tribunal Electoral Permanente -TEP- en contra de la provincia de Formosa, con respecto a la vigencia, exigibilidad y alcances de la norma contenida en el Artículo 103 de la Ley 152, el diputado provincial de la UCR Osvaldo Zárate dijo que en caso de no tener respuestas van a pedir la suspensión de las elecciones porque consideró que el Estado solo contribuye para las boletas del oficialismo lo cual constituye un “fraude pre- electoral”.

“Como partido la Unión Cívica Radical realizó una presentación para que el TEP intime al Gobierno a que diga cómo se va a financiar el costo de las boletas a los distintos sublemas que componen el Frente Amplio Formoseño, pero realmente esta declaración sirve para todos los partidos políticos que están en la oposición y en el oficialismo”, comenzó detallando.

Seguidamente, el legislador provincial detalló que cada boleta electoral que va a tener gobernador, diputados provinciales, intendente y concejales antes de la suba del dólar costaba entre 17 y 20 pesos. “Al costo de cada boleta hay que multiplicarlo -en el caso de la oposición si presenta los 14 sublemas- por 6 millones, porque a cada sublemas tenés que imprimirle la cantidad de electores para que pueda participar. Nosotros necesitamos 6 millones de boletas para los sublemas que van a participar en esta elección por el FAF; imagínense el oficialismo que tiene 60 sublemas que se van a presentar todos aquí en la capital”, dijo.

Y agregó que es un “escándalo” el costo de las boletas con la Ley de Lemas y que por eso piden al TEP una “declaración de certeza” para que diga quién se hace cargo de eso porque “con esto dejan afuera al sector de la oposición, y orillan a que haya faltante de boletas en muchos lugares porque hay que imprimirlas; es tan grave la situación que si no nos responde el TEP nosotros vamos a plantear la suspensión del proceso electoral hasta tanto no tengamos la certeza de quién se va a hacer cargo de estas cosas que son importantes porque se trata de que todos compitamos en igualdad de condiciones, por lo menos en lo mínimo que es la boleta electoral”.

Seguidamente Zárate explicó que la Ley obliga a que el Estado se haga cargo de la impresión de boletas y lamentó que “hace cuatro años atrás que tuvimos un adelantamiento de elecciones la Justicia intimó y el Gobierno miró para otro lado. En Formosa la situación es grave porque tenemos Ley de Lemas”.

Al hablar de números, el diputado indicó que a la oposición le va a costar mínimamente 120 millones de pesos la impresión de boletas, mientras que por el parte del oficialismo el costo sería el doble. “Las boletas del oficialismo las va a pagar la gente, ese es el problema, el Estado no es justicialista y eso no debemos normalizar; el Estado es de todos”, disparó.

“El Estado tiene que garantizar la participación ciudadana cuando va a elegir una boleta de determinado candidato, es decir, lo que estamos haciendo es facilitar el proceso electoral y con esta Ley de Lemas la entorpecemos, entonces mínimamente el ciudadano tiene que entrar al cuarto oscuro y la boleta de su candidato debe estar, esto lo debe garantizar el Estado no los partidos políticos”, señaló

“Este planteo lo hicimos porque en otras oportunidades fuimos a elecciones y tuvimos gravísimos problemas para la impresión de las boletas, porque usan el Estado para imprimir las boletas justicialistas, por eso seriamente analizamos plantear este tema ante el Tribunal Electoral y si la cosa no cambia ver qué hacemos con los plazos de la suspensión electoral”, continuó manifestando.

Cabe decir, que según detalló, para estos comicios el costo de impresión de boletas ascendería a más de 1.000 millones de pesos. “El gasto que se genera es impresionante, en Formosa estamos mil años atrás, y ni siquiera hay voluntad de mejorar eso, todo lo contrario”, lanzó.

Por último, sentenció que de no tener una Resolución esto sería un “fraude pre electoral” porque “vamos a una elección sin siquiera que el Estado se haga cargo de la impresión de las boletas de los partido que compiten, excepto el Justicialismo que la tiene asegurada a través del Estado”.

