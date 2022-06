«Si empresarios incumplen los programas tenemos herramientas de control»

Compartir

El director del Banco Central Agustín D’Attellis volvió a criticar a Federico Braun por su «siniestro» comentario acerca de la remarcación, y advirtió que existen «instrumentos» más allá de los acuerdos de precios «si estos empresarios están dispuestos a incumplir con los programas».

D’Attellis también fustigó a sectores de la oposición por presentar «posturas extremas sin ningún sentido» como la dolarización, el cierre del Banco Central o la vuelta a un régimen de convertibilidad, así como la negativa a subir impuestos.

«En todo el mundo se crean tributos, se modifican otros, se suben alícuotas», señaló el funcionario a la radio La 990, al tiempo que llamó a los críticos del Gobierno a «empezar a discutir cosas en serio».

El reemplazante de Guillermo Hang en el directorio de la autoridad monetaria renovó sus críticas a los participantes del encuentro organizado el 7 de junio por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en especial a Braun, titular de La Anónima, por haber dicho que su reacción ante la inflación era la de «remarcar precios todos los días».

Al respecto, condenó a ese «conjunto de empresarios de esa magnitud, responsables de la formación de precios como son» por «reírse de esa manera, en medio de una situación muy delicada, con una economía con elevados niveles de pobreza».

Asimismo, recordó que durante la Presidencia de Mauricio Macri, el secretario de Comercio fue Miguel Braun, sobrino de «ese personaje», y se preguntó «qué voluntad tenía de controlar» los precios.

Al planteársele la escasa efectividad de los programas de Precios Cuidados en la contención de la inflación, D’Attellis sostuvo que «hay instrumentos que desde el Estado pueden ser utilizados», más allá de esos acuerdos, aunque recomendó no tener «ansiedad» para una baja abrupta de la inflación ya que «recién se está rearmando la Secretaría de Comercio (Interior)», luego de su traspaso del Ministerio de Desarrollo Productivo al de Economía.

«Muchas herramientas que están ahí, en la caja, tendrán que utilizarse cuando sea necesario si es que estos empresarios están dispuestos a incumplir con los programas», aseveró.

Por otra parte, remarcó que «la intención es seguir bajando la tasa mensual de inflación», y recordó que el alza generalizada de precios «se disparó en todo el mundo, era un fenómeno que había desaparecido y reapareció con fuerza».

«Dentro de unos días vamos a conocer la inflación de mayo y seguramente será menor a la de abril, pero claramente venimos con registros altos», indicó.

En referencia a las medidas a tomar, dijo que «se está trabajando no solo con los programas de acuerdos de precios, sino también con un reordenamiento macroeconómico que ayuda a disminuir la inflación», con eje en «el ordenamiento fiscal y monetario y la tasa de interés, que va a ir llevando a esa desaceleración».

En ese marco, criticó a «algunos sectores de la oposición que con intencionalidad buscan instalar ideas alocadas», como propuestas de «dolarización, convertibilidad, shock, cosas que no tienen sentido y serían impracticables en la Argentina».

«No hay ninguna posibilidad del llevar adelante este tipo de cosas y si no, ya sabemos cómo termina, con crisis como la del 2001», sentenció el funcionario.

