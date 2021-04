“Si falta oxígeno será difícil atender a los pacientes”, advirtió el doctor Julián Bibolini

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini, miembro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, advirtió ayer que es preocupante el faltante de oxígeno medicinal en varias partes del mundo y que Argentina no está exenta a vivir esa realidad de no disminuir la cantidad de casos positivos por coronavirus.

“Desde Nación se advirtió sobre el cupo de oxígeno medicinal, la producción máxima está por cumplirse, significa que por más que se agregue profesionales o respiradores, si falta oxígeno, será difícil atender a los pacientes. Estamos preocupados por esa situación que se vive en varias partes del mundo y por eso hacemos hincapié en reforzar las medidas sanitarias, evitar las reuniones sociales o familiares, pensemos que los cumpleaños se pueden posponer ahora a no poder festejarlos nunca más, tengamos mucho cuidado y precaución”, subrayó el especialista.

Cabe señalar que ante los picos de contagios y muertes diarias por la segunda ola de coronavirus, el Gobierno nacional decidió cancelar la exportación de oxígeno para priorizar al sistema de salud, durante el período que dure la emergencia, y así también instó al sector industrial a esperar para contar con este recurso. “Todo el oxígeno que se produce en la Argentina hoy tiene la prioridad única y exclusiva de abastecer el sector de salud”, dijeron las autoridades.

En este contexto, el doctor Bibolini comentó que Formosa aún no tiene escasez de oxígeno medicinal, pero si los contagios siguen con el mismo ritmo o aumentan, será difícil evitar que la provincia se vea afectada.

Parte médico

En otra parte de su conferencia, el especialista detalló que el 78% de los nuevos diagnósticos positivos de COVID se dan en personas menores de 50 años de edad, mientras que el 93% en menores de 60 años.

Asimismo, señaló que se encuentran ocupadas 89 de las 112 camas de terapia intensiva destinadas exclusivamente a pacientes graves: “Actualmente hay 89 personas en terapia intensiva, se agregaron más camas al Hospital Central, en total hay 112 camas del sector público para pacientes graves COVID en la provincia, las internaciones privadas también tienen las suyas.”

Por último, Bibolini reflexionó en que “día a día van aumentando los números de casos a pesar de las restricciones; probablemente sin las restricciones nocturnas todo hubiese sido peor. Durante el resto del día hay mucho movimiento y se puede observar que en muchos casos no se respetan los protocolos sanitarios, una vez más recordamos que es fundamental cumplir con el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, y utilizar correctamente el barbijo ya que día a día aumentan los casos y la necesidad de internación en terapia intensiva”.

