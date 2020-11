“Si hay plata para marchas debe haber también para cuidar a cada uno de los formoseños”

Compartir

El jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee quien junto a su colega Fabrizio Villaggi Nicora fueron los impulsores de decenas de habeas corpus de varados, dijo que “la Corte tomó una determinación bastante drástica sobre una cuestión que veníamos hablando desde las primeras presentaciones, no es que a la Corte hoy se le ocurre que entren las 7.000 personas. Es una cuestión de terquedad por parte del gobierno provincial, que no entendió que estaban haciendo mal al restringir los derechos de las personas y la consecuencia de hoy es drástica”.

“Creo que lo que hoy les pasa al Gobierno es propio de su inoperancia, porque si entendían a las personas que estaban varadas reclamando el ingreso a la provincia, las hubieran dejado entrar en tiempo y forma y no tendríamos una situación urgente de que le pongan un plazo de 15 días para ingrese este número de personas”, continuó diciendo el letrado.

Asimismo, señaló que en nuestra provincia por mucho tiempo se burlaron de la Justicia y no lo van a poder hacer más porque “el máximo órgano de Justicia de la Nación le dijo que estaban equivocados, nosotros muchísimas veces se lo dijimos y no nos escucharon”.

Recordó además Lee que hace pocos días atrás el gobierno provincial demostró que poco le importan las medidas sanitarias ya que “salieron con una manifestación sin guardar la distancia, sin usar barbijo, etc. Veíamos a la Policía que no estaban haciendo actas sino cuidándolos. Esta consecuencia que hoy tiene la provincia a través del máximo órgano de Justicia del país es producto de su propia inoperancia”.

“Si hacían las cosas como correspondían durante estos ocho meses, si adaptaban el sistema de salud y los centros de alojamientos esto no estaría pasando. Recursos la Provincia tiene porque se han mandado desde la Nación, entonces dónde están esos recursos, en qué se invirtieron. Si hay plata para marchas quiere decir que también hay para cuidar a cada uno de los formoseños”, cerró.

