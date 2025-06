«Si la ilusión de algunos es verme entregado o abatido, se equivocan» expresó el Gobernador

Este lunes 23 el gobernador Gildo Insfrán cerró su jornada de inauguraciones en Las Lomitas habilitando las obras de refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad.

En el lugar, Insfrán tomó la palabra y repasó todas las obras que inauguró en el día, en distintas localidades y colonias de la zona, incluyendo instituciones educativas, centros de salud, planta de agua potable, acueducto y redes de agua y nuevas oficinas de edificios públicos y del Banco Formosa.

Subrayó que “todo eso se hace en Formosa”, mientras que a nivel nacional “hay un gobierno de una persona que de humanidad no tiene nada ya que goza con la infelicidad o la desgracia de un pueblo, menos cuando eso ocurre en otros países, donde aparece con todos sus sentimientos para congraciarse con el mundo exterior”, refiriéndose al presidente Javier Milei.

Asimismo, aseguró que “la Nación está en peligro”, marcando que “es mentira cuando dicen dictadura o libertad”, teniendo en cuenta que “la verdadera disyuntiva hoy es Patria o colonia”, afirmó el Gobernador.

Al mismo tiempo, resaltó que “eso es lo que estamos por votar este domingo 29 de junio en Formosa”, y consideró que “le vamos a dar un regalo seguramente a la provincia, porque cumple 70 años el 28 de junio y nosotros le vamos a dar una alegría”.

Insfrán también se refirió a la nueva Casa de la Solidaridad que será un lugar acogedor y para asistir a los adultos mayores, citando al Papa Francisco quien decía que “los jóvenes caminan rápido y está bien que sea así, pero los viejos son los que conocen el camino”.

Y en este sentido, dejó en claro que “si la ilusión de algunos es verme entregado o abatido, se equivocan”, destacando que la oposición local o desde Nación “pueden tener la seguridad de todas las fuerzas federales que quieran o alardear con todas las cosas que puedan tener; pero lo que nunca podrán tener es el verdadero sentido peronista”.

“El peronista no cambia de color, ni de camiseta”, enfatizó el primer mandatario y recalcó que “algunos se creen leoncitos pero solo llegan a perritos falderos, no dan para más”.

Al concluir, recordó que cuando inauguró el parque acuático de Las Lomitas, dijo a los lomitenses que “me iban a ver muchas veces por aquí”, pero señaló que “el de arriba (Dios) dispone cuándo y dónde tiene que estar y decidió que hoy tenía que estar acá con ustedes”.

Y finalizó expresando que “el 29 contaremos con la bendición Jesucristo”.