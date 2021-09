“Si la situación sanitaria acompaña, se va a tener más del 50% del aforo en los estadios”

Compartir

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación habló sobre la vuelta de los espectadores a las canchas y dejó abierta la posibilidad para ampliar la capacidad, “si la situación sanitaria nos acompaña”. Por otro lado, aseguró que ve “factible la vuelta del público visitante a las canchas”.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, habló sobre la vuelta del público a los estadios. Aseguró que si la situación epidemiológica continúa en números positivos, hacia fin de año podría ampliarse el aforo permitido. Por otro lado, destacó que ve posible el regreso de los visitantes.

“En principio, el 50% del público vuelve a las canchas, lo estuvimos hablando con Carla Vizzotti. Estimamos que quizás para fin de año, y si la situación sanitaria nos acompaña, se va a poder tener más del 50% del aforo en los estadios”, manifestó Lammens.

Por otro lado, dejó la puerta abierta a un posible regreso de la parcialidad visitante. “Veo factible la vuelta del público visitante a las canchas, no nos podemos resignar como sociedad a ver ambas hinchadas en los estadios”, completó.

Lammens no es el primer funcionario del Gobierno que hace mención a la intención de poder concretar la vuelta de los visitantes. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, fue quien opinó al respecto. “El fútbol tiene que ser con público. Siempre tuve esa posición. ¿Tan bestias seremos que no podemos tener visitantes? Yo creo que se puede hacer”, manifestó días atrás.

Superclásico con el 50%

Ante el interés de algunos clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de ampliar el cupo permitido, el funcionario aclaró en Radio 10: “La primera etapa será con el 50% del aforo. Es algo que venimos trabajando con (la ministra de Salud Carla) Vizzotti hace un tiempo y el fútbol tiene características particulares porque una popular llena representa cierto peligro”.

De esta manera, Lammens reafirmó que los estadios funcionarán al 50% de su capacidad y que no cederán al pedido de elevar el aforo hasta a un 70%.

