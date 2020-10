“Si las reaperturas se hacen con los cuidados necesarios no peligra la salud de la población”

Compartir

Legisladores radicales de Formosa, expresaron que es “preciso” analizar los resultados obtenidos y el largo camino a transitar hasta la aparición de la vacuna de coronavirus, teniendo en cuenta que llevamos más de 200 días de cuarentena con una situación sanitaria “frágil” que implica “un 50% de aumento de la pobreza” y una economía que “refleja la desorientación del gobierno de Alberto Fernández.

“A diferencia del resto del país, la situaciónn epidemiológica de nuestra provincia es la contracara de otras, menos de 170 casos detectados, sin registros de muertes y sin internados en grave estado muestran el compromiso de la sociedad formoseña frente a la pandemia que azota al mundo, cuyo único antídoto hasta el momento es la responsabilidad colectiva”, expresaron.

“La salud de una persona debe ser analizada integralmente, considerando su bienestar físico y psíquico. El proceso de aislamiento, las restricciones, el distanciamiento, las pérdidas de empleos, el cierre de comercios, la imposibilidad de ver a seres queridos, han producido en nuestra sociedad una fatiga, desmoralización y desesperación, que en algunos casos, puede llegar a conspirar contra todo lo conseguido en el aspecto sanitario hasta la fecha”, alertaron.

“Quienes suscribimos la presente somos formoseños electos por el pueblo de Formosa, residentes en Formosa, con familia en esta provincia, comprometidos con la sociedad. No queremos que haya muertos, ni infectados, -sólo un perverso podría imaginar eso- pero creemos imprescindible llevar adelante medidas, que al día de hoy se hacen necesarias, justas y razonables”, expusieron.

“Es imperativo avanzar en la reapertura de actividades que hasta la fecha siguen prohibidas, como restaurantes, bares, clubes, gimnasios, transporte de pasajeros, entre otros, cuya subsistencia está severamente amenazada. Están en riesgo más de 15.000 puestos trabajo. La salud de la población no peligra por estas reaperturas, si se hacen con los protocolos y cuidados pertinentes, sino por hacer la vista gorda a las fiestas clandestinas, aglomeraciones o concentraciones, sin ningún tipo de cuidados ni medidas sanitarias que permitan el cuidado de la salud”.

En ese sentido aseguraron que “se puede y se debe permitir el regreso a sus hogares a miles de formoseños que deambulan por el país, bajo protocolos que permitan minimizar riesgos de infección, se debe transparentar el mecanismo de ingresos, se puede y se debe informar ante cada solicitud la fecha aproximada del ingreso, de forma tal de eliminar la incertidumbre y angustia de miles de familiares que esperan la llegada de sus seres queridos, situación que se acrecentará con motivo de las fiestas de fin de año”.

“Hoy no existen reglas claras en el ingreso administrado, las respuestas a las solicitudes son inciertas, hay personas que en 7 meses literalmente no han obtenido una respuesta, mientras que otras logran ingresar con mayor celeridad. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué la provincia decide apelar el fallo de la Cámara que permite que unas pocas personas ingresen a su propia provincia, si están en condiciones de hacerlo cumpliendo con el aislamiento obligatorio y el hisopado correspondiente?”, se preguntaron.

“De igual manera debe darse urgente solución humanitaria provocada por el bloqueo a las ciudades de Clorinda -52 días- y General Belgrano -17 días- , y dar solución a los innumerables inconvenientes de salud originados en la interrupción de tratamientos y controles médicos en la ciudad capital , así como en la provisión de medicamentos para enfermos cardíacos, oncológicos , diabéticos, etc. que ya no pueden adquirirlos sin descuentos de Pami o de Iasep, o que directamente no los consiguen en esas localidades. Esto sumado a la imposibilidad de otros ciudadanos que no pueden trasladarse hasta localidades vecinas para asistir a sus familiares de la tercera edad o a sus emprendimientos agrícolas y ganaderos en plena emergencia para el sector”.

“Es nuestro deber y responsabilidad, como representantes de la sociedad formoseña acompañar las decisiones correctas y sugerir los cambios cuando lo creemos necesario. Creemos en la armonía política aún en el disenso, por ello hacemos pública nuestra opinión”, señalaron.

“Conservar el estatus sanitario conseguido hasta el presente y proteger la salud de la población no se contradice con un ingreso administrado, ágil y transparente que permita que todos los que así lo deseen puedan regresar a sus hogares en Formosa”, indicaron.

“No es con miedo con lo que saldremos adelante, sino con responsabilidad, coherencia y equilibrio. Es imprescindible analizar la situación actual en forma integral, contemplando los aspectos enunciados, sabiendo y teniendo presente que el objetivo primordial es sostener la situaciónn epidemiológica vigente en Formosa, con medidas que tiendan a brindar mayor transparencia, equidad y bienestar a todos nuestros comprovincianos”, finalizaron.

Los legisladores radicales que se expresaron al respecto son el diputado nacional Ricardo Buryaile, los diputados provinciales Osvaldo Zárate, Mirna Molinas, Enrique Ramirez, Adrián Malgarini, los concejales Daniel Atanasio de Laguna Yema, Natalia Alario de Pirané, Daniel Romay de la localidad de El Espinillo, Carla Zaiser de Villa Dos Trece, Florencio Robledo de Ibarreta, Mario Saucedo de Subteniente Perín y Miltón Bobadilla de la ciudad de San Martín 2.