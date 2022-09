«Si le va bien a Massa, le va bien a la Argentina», expresó Juan Manzur

Compartir

Así se refirió el Jefe de Gabinete al viaje que emprenderá la próxima semana el Ministro de Economía a Washington y Houston. Además, Destacó los indicadores de crecimiento de la actividad económica y el empleo registrado, pero también señaló que el país tiene «niveles de inflación y de pobreza que son inaceptables».

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo este jueves que tiene «las mejores» expectativas sobre el viaje que realizará la semana próxima a Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa, y sostuvo que «si le va bien a Sergio, le va bien a la Argentina».

Manzur formuló declaraciones en el hotel Alvear, al término de su disertación en la apertura de la octava edición del Latam Economic Forum, en la que destacó los indicadores de crecimiento de la actividad económica y el empleo registrado, pero también señaló que el país tiene «niveles de inflación y de pobreza que son inaceptables».

Al respecto, compartió «algunos indicadores» con los presentes en el encuentro, a quienes recordó que en 2021 el Producto Bruto Interno (PBI) creció 10,3% y las exportaciones fueron de US$ 75.000 millones.

«A lo largo de este año el crecimiento se ha mantenido y vamos a superar los niveles de exportación de 2021, con un nivel para fin de año de entre US$ 85.000 millones y US$ 90.000 millones, tanto por aumento del precio como del volumen».

Asimismo, destacó que «la capacidad instalada de la industria argentina está en el orden del 70%» y la tasa de desempleo «en el 7%», con «12,7 millones de empleos registrados», aún cuando muchas empresas expresan que «falta mano de obra especializada».

En su exposición Manzur se preguntó «cómo seguimos» en un contexto dominado por «una macroeconomía debilitada».

En ese sentido, puso de relieve la «fenomenal riqueza» en materia de minerales y de producción de alimentos, «pero hay un tercer capítulo que hoy cobra mucha relevancia, como es el de la energía».

El Jefe de Gabinete repasó los avances en «energías renovables» con «la magnitud que tomaron los parques eólicos y solares», así como «otras menos conocidas, como la geotermia y la generada a partir de la biomasa».

En cuanto a la no convencional, remarcó la potencialidad de los yacimientos del área de Vaca Muerta, «la segunda reserva mundial de shale gas y la tercera o cuarta de shale oil».

«La Argentina en poco tiempo va a tener no solo la oportunidad de autoabastecerse (de energía) sino también de exportar y generar divisas», concluyó.

El viaje de Massa

Al término de su exposición, Manzur destacó la importancia del viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos -entre el 6 y el 12 de este mes- y, al ser consultado por la prensa acreditada, dijo que «si le va bien a Sergio, le va bien a la Argentina».

La agenda de Massa esta centrada en cerrar inversiones en energía, acelerar los pagos de los dólares de organismos internacionales, avanzar en el programa con el FMI, lanzar un programa para atraer mayores turistas hacia la Argentina y buscar un mayor compromiso del gobierno de Joe Biden en la detección evasores argentinos que tienen cuentas en Estados Unidos, sin declarar en la Argentina.

