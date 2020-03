Si los medicamentos gratis para jubilados están «cargados» la entrega es automática

Compartir

Linkedin Print

La página web del PAMI especifica cuáles son los requerimientos y de qué forma se puede acceder a los medicamentos que integran la lista de vademécum anunciada por el presidente Alberto Fernández. De acuerdo al organismo, la implementación del nuevo vademécum «implica más de 3.600 presentaciones por marca comercial». Se explicó también que promueve el uso racional y adecuado de medicamentos «donde su eficacia comprobada y la seguridad de la persona mayor son prioridad».

En este marco, el Grupo de Medios TVO habló con el vicepresidente de la cámara de Farmacéuticos de Formosa, José Recalde quien informó que si bien no sabe cuáles son los medicamentos de la lista si están cargados la entrega es automática.

«Todavía no sabemos nada de la nueva lista, lo que sabemos es que es una ampliación de lo que era una Resolución llamada 337, donde los medicamentos eran gratuitos para los afiliados de PAMI que cobraran la mínima, son 170 drogas en distintas formas farmacéuticas, entonces hoy estamos esperando ese listado nuevo», dijo.

Comentó que «hasta el momento no tenemos precisiones de cuáles son, pero nosotros tenemos una validación por internet, es decir, no vemos bien el listado, pero si ya está cargado automáticamente se le da al paciente».

Consultado si existe otra lista de medicamentos que se entregan de forma gratuita respondió que la Resolución 337 es de aproximadamente del año 2.000 y que «nosotros habíamos hecho un esfuerzo para los afiliados del PAMI que cobraban la mínima y hemos solventado en sí el 100% del costo del medicamento, esto se da para los pacientes que cobran la mínima con cuatro ítem, con dos recetas de dos ítems cada uno, eso fue al principio; con el gobierno de Macri se había disminuido y este nuevo gobierno lo que ha hecho es nueva lista en la cual está consensuada la ampliación».

Por otro lado, consultado si es que hubo aumento en el precio de los medicamentos respondió que «a partir del 6 de marzo aun aumentado entre un 2 y 6%».

Venta de barbijos

y alcohol en gel

De la misma forma, al farmacéutico se le indagó si las ventas crecieron por la psicosis social en torno al coronavirus. «Nosotros en la farmacia ya no tenemos más alcohol en gel ni barbijos; y tampoco tenemos repelentes, yo tenía muchos clientes que venían desde Paraguay a comprar porque allí no había más», dijo.

«Lo que sí quiero comentar es que nosotros, así como sucede en los centros de salud también estamos haciendo hincapié en la higiene y en la forma del lavado de las manos», detalló.

«Tenemos que tomar recaudos y sobre todo contar con buena información; hay que informarse con organismos de salud y no tanto por las redes sociales», cerró Recalde.