“Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico”, aseguró Catalina, la abuela del niño de 5 años

La mujer repasó lo que sucedió aquel 13 de junio en su casa y reveló que Laudelina, tía del nene, la había llamado enojada. Además, expresó sus sospechas sobre todos los asistentes al almuerzo.

Transcurrido un mes sin novedades sobre el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, su abuela Catalina realizó nuevas declaraciones públicas y expresó sus sospechas sobre todos los asistentes al almuerzo en su casa, donde el menor fue visto por última vez.

“¿Para qué se levantaron todos de golpe, y nosotros nos quedamos en la mesa? Ellos se fueron, y las criaturas los siguieron. Capaz, si no era Loan, iba a desaparecer otro chico. Si no era él, ese día estaba para que haya una pérdida de una criatura”, dijo Catalina, y manifestó su tristeza por la desaparición del niño y la situación que enfrenta la familia. Recordó los detalles del 13 de junio y comentó sobre los presentes: “Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema”. La abuela también expresó, en diálogo con TN, su deseo de deshacerse de la mesa donde compartieron la comida.

A su vez, Catalina sorprendió al confesar que Laudelina la había llamado enojada, acusándola de “hundirla” al hablar en televisión. Vale recordar, que la abuela del niño extraviado, en los primeros días, mostró el lugar donde desapareció Loan, destacando que eran árboles viejos sin naranjas, una contradicción a la versión de los adultos que acompañaron a los niños al naranjal.

La abuela sugirió que Laudelina inventó lo del accidente para proteger a su pareja, sin considerar a la familia de Loan. “Me llamó y me dijo que nosotros la estábamos hundiendo… porque me fui a mostrar el lugar del árbol y no había naranjas (en el sitio al que fue el chico con los sospechosos)”, contó Catalina sobre el llamado de Laudelina.

Ante la consulta sobre “¿Qué pasó con Loan?”, Catalina respondió que el niño la visitaba por primera vez, se levantó de la mesa y siguió a otros niños. Insinuó una conexión siniestra al decir que Loan “se fue a entregarle al diablo”. A 30 días de la desaparición de Loan, su abuela manifestó: “Estoy triste y amargada”.

Asimismo, un hermano de Loan, Mariano Peña, desestimó la hipótesis del accidente y afirmó que al niño “se lo llevaron”. En declaraciones a una radio, Mariano sostuvo que la versión del accidente era falsa y sugirió que pudo haber amenazas. “Para mí, él está vivo. Quizás lo cambiaron de mundo. El tema ahora es encontrarlo”, añadió.

“No creo en lo que dijo Laudelina de que fue un accidente. Desde el principio decimos que es mentira”, afirmó el joven en diálogo con radio Splendid. Y agregó: “Capaz que se sintió amenazada”.

Loan desapareció el 13 de junio en una zona rural cercana a 9 de Julio, Corrientes. Ese día, el niño y su padre, José Peña, fueron a almorzar a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal. Luego, Loan fue al monte a recoger naranjas con otros niños y tres adultos: Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, y Mónica del Carmen Millapi. Al regresar, el grupo notó la ausencia de Loan.

En el marco de la investigación judicial, la Fiscalía de Corrientes imputó a seis personas por la presunta captación del niño con fines de explotación. Todas permanecen detenidas. Dos asistentes al almuerzo, Victoria Caillava, funcionaria del municipio de 9 de Julio, y su esposo, Carlos Pérez, capitán retirado de la Armada argentina, fueron imputados como presuntos coautores del rapto del niño.

Peritajes realizados en el auto de Caillava y en la camioneta de Pérez encontraron rastros de Loan. Además, en el celular de Pérez se hallaron imágenes de pornografía infantil, según la prensa local, lo que podría apoyar una de las hipótesis de la investigación.

Citaron a indagatoria a los

primeros seis detenidos

por la desaparición de Loan

La Fiscalía solicitó que los primeros seis detenidos por el caso sean citados a indagatoria luego de considerar que existen pruebas suficientes para sospechar de su participación en la sustracción y/u ocultamiento del menor. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el comisario local Walter Adrián Maciel, quienes se encuentran aprehendidos desde el comienzo de la investigación.

La solicitud fue realizada por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la fiscal federal María Alejandra Mangano y el fiscal general Marcelo Colombo. En su petición, el equipo de fiscales recordó que el último registro fotográfico del niño data del 13 de junio a las 13.52 y que la imagen lo muestra caminando junto con los imputados y otros cinco nenes hacia el naranjal, lugar al que habrían concurrido después de un almuerzo en la casa de Catalina Peña, su abuela, ubicada en Algarrobal.

“Desde ese entonces, todos los niños se habrían encontrado bajo la supervisión exclusiva de Daniel Oscar Ramírez, Mónica Millapi y Bernardino Antonio Benítez”, remarcaron los representantes del MPF al justificar la citación a declaración indagatoria de los mencionados, quienes creen que tienen información importante para aportar a la causa.