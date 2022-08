«Si no nos salvamos juntos no nos salva nadie», Ibañez se refirió a la asunción de Massa

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, habló respecto de los anuncios económicos realizados por Sergio Massa tras su asunción en medio de un contexto de crisis debido a la inflación y la falta de dólares. «Estamos con mucha expectativa porque la situación es muy difícil», manifestó Jorge Ibañez, al Grupo de Medios TVO.

«Todos sabemos que la inflación no para, el índice del mes que se va a dar a conocer realmente es muy preocupante. Somos optimistas, creemos que el nuevo equipo económico ha arbitrado muchas medidas que van a cumplir sus efectos, no de inmediato, pero lo van a cumplir porque hay que detener la inflación que come el bolsillo de todos los argentinos», expresó el Ministro formoseño.

Las medidas anunciadas por el nuevo superministro buscan generar una distribución equitativa de los subsidios energéticos, aumentar las reservas en dólares del Banco Central, congelar el ingreso de agentes a la administración pública, entre otras.

Las intenciones de Massa apuntan a cumplir con los acuerdos alcanzados con el FMI por lo que el gobierno necesita un ingreso importante de dólares. En ese sentido, Ibañez analizó que «hay que sumar dólares en el Gobierno Nacional para poder pagar todas las deudas que sabemos que son heredadas de otras gestiones, pero eso ya no importa, hoy hay que salir de este inmenso pantano en el que estamos y yo creo que vamos a necesitar de todos los argentinos. Acá no hay Gobierno y oposición, para salvar este momento tan difícil necesitamos unirnos, necesitamos un programa económico claro y llevarlo adelante».

De esta forma, el ministro local mostró cierto apoyo a las medidas económicas que ayuden a revertir o al menos frenar la crítica situación económica del país. Una de las medidas apoyadas por gran parte de la diligencia política del país, es la reducción de los subsidios energéticos.

«Indudablemente va a haber sectores que no van a ver muy bien al ajuste, pero hay que ajustar siempre a los que más tienen, no lo vamos a hacer al trabajador y a la gente de escasos recursos. Por ejemplo, para aquellos que podemos pagar el recurso de energía y estamos subsidiados, eso no es un ajuste, es justicia y como ese hay muchos ejemplos más. Hay que juntarse, trabajadores, empresarios, gobiernos, políticos, todo el mundo porque si no nos salvamos juntos entre todos no nos salva nadie», opinó en ese sentido.

Por otro lado, Ibañez también reflexiono acerca del pasado opositor de Massa dentro del peronismo y de la visita que tuvo en su momento en nuestra provincia.

«Hoy Massa está en el Frente de Todos donde estamos todos ya hace muchos años. El diálogo con los gobernadores ha sido permanente, precisamente por el tránsito de él en la Cámara de Diputados y ahora hemos estado en la asunción de él todas las provincias presentes. Le deseamos lo mejor a él y a todo su equipo porque si le va bien al Gobierno Nacional nos va a ir bien a todos» afirmó.

Más allá de la cuestión política, el funcionario se detuvo en la quita de los subsidios energéticos y en este aspecto, adelantó que la tarifa social continuará. «La gente de escasos recursos va a continuar con su tarifa social», confirmó.

Y añadió, «veremos cómo quedamos después de toda esta inscripción que se ha hecho en toda la República Argentina para aquellos que no tienen tarifa social a ver qué subsidio va a tener, pero no creo que sea un golpe tan fuerte. Si lo va a ser para las clases altas que van a tener tarifa plena, esto es si sigue el esquema que estaba hasta la semana pasada; ya es pública la renuncia del secretario de energía de la Nación así que veremos como sigue todo».

Por último, Ibañez también analizó el impacto inflacionario en los sueldos provinciales y mencionó los análisis que realiza el ejecutivo en este sentido para el último tramo que resta del año.

«El Gobernador fue muy claro con el último aumento de sueldo, cubría hasta el tercer trimestre, falta un trimestre del año en el que el Gobernador analizará los números y dará respuesta a los estatales; esto lo dijo cuando anunció el aumento anterior. Estamos corriendo a la inflación y le estamos ganando, pero por un bigote. Hay que ser optimistas, Formosa está bien y vamos adelante», finalizó.

Compartir

Linkedin Print