«Si no se corrige el déficit del país es imposible bajar la inflación»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el diputado provincial del PRO Enrique Ramírez quien defendió las políticas económicas del gobierno nacional. “Si no se corrige el déficit de la Argentina es imposible bajar la inflación, si queremos ser un país sin inflación tenemos que pasar por este camino”, sostuvo.

Primero, al hablar de cómo ve al gobierno de Javier Milei señaló: “yo creo que hay que medir viendo desde dónde se arrancó, yo creo que esta situación que se está viviendo hoy también es un poco de arrastre de lo que se venía dando en la gestión anterior que fue un desastre”.

Seguidamente indicó que “nosotros teníamos un país deficitario, gastábamos más de lo que teníamos, hoy ese déficit se bajó casi a 0, inclusive hay meses en donde hay superávit, estamos todos de acuerdo a que debería ser así. Las consecuencias de eso son en la microeconomía las dificultades que todos estamos teniendo, una cosa sin la otra es muy difícil y yo creo que van de la mano, si no se acomoda la macro nosotros nunca vamos a poder tener un país sin inflación, no vamos a poder tener un país serio donde realmente se puedan hacer las inversiones necesarias para generar puestos de trabajo y demás, entonces yo creo que el camino macro es el correcto, entiendo y sé que está muy difícil la situación de cada uno de los argentinos, pero también tengo la esperanza de que en no mucho tiempo se pueda comenzar a revertir esta situación”.

Indicó además que son muchos los que apoyan las medidas que está tomando Javier Milei. “He hablado con gente que me dice que cree que ese es el camino. En mi caso particular coincido en algunas cosas y en otras no, por ejemplo, no estoy de acuerdo en las formas”, dijo.

“Yo creo y estoy convencido que, haciendo las transformaciones, la Argentina empieza a sanear esos problemas que no van a solucionarse en poco tiempo, pero si en un período de tiempo razonable”, se mostró confiado.

En este marco el legislador provincial volvió a defender las políticas económicas porque “hace 20 años que no podemos parar esta bola de nieve que nos viene comiendo a los argentinos. Para realmente llegar a ser un país serio es necesario atravesar este camino; sé que es difícil y complicado, pero también sé que hay muchísimos argentinos que entienden esta situación y acompañan este tipo de decisiones”.

Consultado por las críticas que realizan desde su sector a las medidas del Presidente de la Nación, respondió que “por ejemplo, en educación”.

Contexto local

En otro tramo de la entrevista, el diputado lanzó que Formosa hoy se encuentra atravesando una situación aún más difícil que otros lugares porque no genera absueltamente nada, por lo cual acusó al gobernador Gildo Insfrán

“Nosotros tenemos una provincia en donde gran parte de nuestro presupuesto proviene de la Nación, escuché muchas voces que dicen que le corresponde y me parece lógico, ahora: el PJ gobernó durante 30 años, hizo que el 96% de nuestro presupuesto sea de Nación, no generó absolutamente nada, claramente Gildo Insfrán es un problema para los formoseños, no hay empresas, no hay trabajo privado, no somos una provincia identificada por algún servicio o producto”, aseveró.

“No se critica que Formosa reciba la coparticipación, que eso está bien, se critica que durante tantos años de gobierno no se hizo nada con todo ese dinero de coparticipación para generar que Formosa tenga un mayor nivel de ingresos”, asintió.

“Tenemos una provincia con los salarios más bajos del país, que está empobrecida por las políticas de Insfrán que no permitió el desarrollo de la provincia”, sentenció Ramírez.