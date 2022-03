Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa se advirtió que «si no se logra desconcentrar y controlar estructuras productivas y financieras, la inflación será mayor», teniendo en cuenta el difícil contexto económico por el que atraviesa el país y que podría agravarse.

El organismo provincial advirtió que “los incrementos de los precios de los alimentos pueden llevar a un desborde inflacionario que nadie quiere y que nos conduzca a una mayor crisis social y económica”.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el permanente aumento en los alimentos, medicamentos, más los incrementos del 20% en la energía eléctrica, un 10% en los combustibles, incrementos en el transporte público de pasajeros, taxis y remises, autorización de aumentos en la medicina prepaga para marzo y abril del 6% en cada mes, habiendo aumentado un 9% en febrero, “nos indican que la suba de precios anual puede llegar a situarse por encima de 55%”.

“Los consumidores observamos que en febrero pasado tuvimos un 4,7% de aumento de precios, y si se repitiera dicho porcentaje durante 12 meses, tendríamos que la inflación anual se podría ubicar por encima del 70%”, advirtió Gialluca.

“En este contexto, y con remarcaciones permanentes durante el mes de marzo, y con un mercado interno dominado por un grupo de empresas tanto nacionales como extranjeras, que son las que establecen los patrones a seguir en los sectores productivos, financieros y tecnológicos, se peticionó al Ministro de Desarrollo Productivo, que impongan en base a todas las normativas vigentes, las medidas y programas por los cuales dichos oligopolios no continúen fijando especulativamente los precios de los alimentos especialmente”, expresó.

Y acotó que esta “es una de las principales circunstancias por las cuales los Precios Cuidados, junto a los fideicomisos y otras regulaciones que se aplican desde el Estado Nacional no funcionan para frenar las subas de los precios y tampoco benefician realmente a los consumidores, castigando con mayor fuerza a jubilados, pensionados y cuentapropistas, haciendo que la denominada clase media argentina vaya cayendo en los sectores encuadrados como pobres y que no pueden con sus ingresos llegar a cubrir sus necesidades básicas indispensables”.

Desde el organismo se advirtió que por ejemplo en los aceites, “las compañías Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceiteras General Deheza (AGD) se llevan el 90% aproximadamente de las facturaciones, en bebidas sin alcohol Coca Cola, ADA y Pepsico concentran el 85% de las facturaciones y en los rubros lácteos Mastellone, Sancor y Danone se quedan con el 75% de todas las facturaciones”.

“El propio Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha informado que los tres cuartos de las facturaciones de los productos de las góndolas de los supermercados vienen siendo abastecidos desde hace años por no más de 18 empresas en todo el país y para los consumidores de Formosa, en todos los casos pagamos un porcentaje siempre mayor en los precios de todos los productos, bajo el pretexto de los gastos producidos por el rubro de transporte y otros”, finalizó preocupado Gialluca.

