El lunes, la Fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. En este marco, en contacto con el Grupo de Medios TVO el diputado nacional Fernando Carbajal se mostró preocupado por aquellos sectores que atacan a la justicia por la postura e indicó que «le están tirando nafta al fuego».

Primero, el legislador indicó: «tengo una enorme preocupación institucional y sobre el futuro del país, porque veo lamentablemente que hay sectores de la vida política a los que no les interesa, no quieren y están dispuestos a destruir el sistema democrático y republicano del Gobierno».

«La justicia independiente, el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales es una base no negociable del sistema republicano y democrático, si no hay justicia independiente, si no se respetan las decisiones judiciales no hay república y vamos camino a un sistema autoritario. Lamentablemente debemos decir que amplios sectores de la vida política muy claramente se pronunciaron ayer a favor del autoritarismo», aseveró Carbajal.

Seguidamente expuso que «están tirando nafta al fuego» a un evento que forma parte de un proceso político que se sabe cómo empieza, pero no como termina «y por eso estoy muy preocupado por el futuro del país».

«Estos pronunciamientos, donde el mismísimo Señor que dice ser presidente, aunque ha renunciado al poder para convertiste en un monigote payasesco sale a atacar a la Justicia, a solidarizarse, sin conocer la sentencia, sin haber leído la Resolución Judicial que no se ha dictado. Que salga a atacar un acto que es propio de un proceso judicial que es un Fiscal pidiendo lo que entiende que corresponde en un Estado de Derecho es de una gravedad inusitada», agregó.

«El Bloque la UCR está pidiendo el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por la notoria inconducta que está incurriendo al atacar la independencia del poder judicial federal, no es la primera vez que lo hace», culminó diciendo el diputado radical.

