«Si no sufrimos, no somos Racing; somos distintos a todos y lo demostramos de nuevo»

Racing derrotó a Cruzeiro en Asunción en una final apasionante por la CONMEBOL Sudamericana de la mano de Gustavo Costas, el idealista de la consagración internacional de los de Avellaneda después de 36 años.

«Hoy no puedo hacer un análisis… ¿En serio me decís? Ganamos. Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea, ganamos, lo merecimos. Si no sufrimos, no somos Racing, tenemos que sufrir, hasta Salas nos hizo sufrir dos minutos más», comenzó Gustavo Costas en conferencia de prensa luego de la conquista de la Academia en la Copa Sudamericana.

Además, sobre el logro de la Academia, el estratega del club de Avellaneda reconoció a los hinchas de Racing: «Este grupo y la gente se lo merecen. Lo que hizo la gente de Racing desde que clasificamos a la final fue algo extraordinario. No somos millonarios, no somos la mitad más uno ni tenemos 200 copas, pero somos distintos a todos y lo demostramos de nuevo en Paraguay».

«¿No podemos ni festejar el día que salimos campeones? No tengo verso yo. Seguro vamos a pensar en el campeonato después… No ganábamos nada, nos teníamos que ir a la m… y tenemos que ganar el campeonato también», exclamó Costas, quien no dejó de lado la chance de poder llevarse el Torneo de la Liga, en el que está tras los pasos de dos de los animadores, Vélez Sarsfield y Huracán.

Además, para continuar con el reconocimiento para el hincha de Racing, sumó: «Pienso en mis abuelos, en mis tíos, mis padrinos. Me acuerdo de todo ellos, los que nos llevaron a la cancha y pensar en que están con uno disfrutándola».

La conferencia de prensa culminó con el ingreso de algunos de los integrantes del plantel de Racing cantándole al flamante entrenador campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2024.