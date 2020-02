«Si se paga la deuda el pueblo no come», aseveró Sinforiano López

Compartir

En la mañana de hoy, diferentes movimientos sociales marcharon desde la plaza San Martin, por la Avenida 25 de Mayo hasta el mástil municipal, en consonancia con las marchas a nivel nacional.

En ese sentido se expresó el diputado provincial del PJ Sinforiano López y aseguró que «esta marcha es para expresar el desacuerdo con el FMI, queremos decir que la deuda argentina ha sido llevada en menos de 3 años a más de 200 millones de dólares, ese dinero no llegó al pueblo, en ningún sentido, esa plata quedó en el exterior y la deuda en la Argentina».

«Los que pertenecemos a las organizaciones sociales sabemos que la marcha no va a cambiar nada, pero sí va poner en valor que este es el verdadero problema que tiene el pueblo, si se paga la deuda el pueblo no come. El ex presidente Macri ha sido nocivo y dañino dejando un 40 % de pobres en el país», aseveró.

«Queremos mostrar el contraste que presenta nuestra provincia, por eso esta deuda no nos afecta a los formoseños pero pertenecemos a un país que dejaron con pobres y desocupados», lamentó.