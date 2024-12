«Si seguimos en este tren, dejaremos de ser Argentina para volver a ser colonia de alguno de los poderosos»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal de una nueva edición del Operativo Solidario “Por Nuestra Gente, Todo” que se concretó este sábado 30 en la EPEP N°380 “Docentes Argentinos”, del barrio 2 de abril de la ciudad capital.

De esta manera, al tomar la palabra, habló a los presentes y valoró el “contacto cercano” con ellos al que catalogó como “emocionante” porque “nos transporta a otra dimensión, a un lugar maravilloso”.

En ese sentido, Insfrán destacó la entrega de los títulos de propiedad a las 172 familias de ese barrio, al mismo tiempo que lamentó que haya más de 200 que “están flojos de papeles” por lo que “no pueden recibirlo” aún.

“Traten de acercarse al Instituto Provincial de la Vivienda, completar esos papeles o las cosas que todavía quedan pendientes, entonces en otro acto podemos hacer entrega también de su título de propiedad”, recomendó.

Y aclaró: “No me culpen a mí que no reciben, en algunos casos hay irregularidades, discúlpenme, pero yo no puedo convalidar esas cosas, porque incurriría en un delito que la oposición permanentemente me adjudica, pero, para mí, a palabras necias, oídos sordos”.

En este punto, ratificó que él está “dispuesto a discutir política” pero “no agravios” porque “solamente agravia el que no tiene fundamentos para explicar para qué está en un lugar ni por qué están defendiendo el desastre que están haciendo a nivel nacional”.

Contabilidad creativa

Por otro lado, el mandatario cuestionó que el Gobierno nacional sostenga que la inflación bajó y se preguntó por qué “cuando vamos a comprar, las cosas están cada vez más caras”.

“Hay algo que los economistas le llaman la contabilidad creativa, porque ellos ante el FMI sobre cumplieron las metas del superávit y esto se debe a los bonos se dan en pesos, pero el interés no se paga mensualmente, sino que se capitaliza”, explicó.

Entonces, “si vos no pagas, es una deuda encubierta”; y, de esta manera, “en octubre llegaron a los dos billones 700 mil millones de pesos, que es mucha plata”

“Si miramos la capitalización que hubo de intereses de estos bonos mencionados ronda los 10 billones 300 mil millones de pesos; y ahí vemos la cuestión encubierta: más de siete billones de diferencia, está todo bien, pero eso no se paga mensualmente, sino recién cuando termina el periodo de vencimiento de ese documento que se llama bono”, precisó.

Y evidenció: “No sé qué pasa, creo que el pueblo o gran parte, creen y dicen que hay que esperar, pero no vayan a confiar en eso, porque después cuando se destape todo esto, va a venir la hecatombe”.

Asimismo, Insfrán sostuvo que “no estoy haciendo un pronóstico” porque, “por suerte o desgracia, cuando estábamos en campaña ya les avisaba qué iba a ocurrir si es que votábamos a esa persona”.

“Les decía que iba a ser la primera vez en Argentina donde íbamos a tener un dictador democrático y que no se olviden que, si votaban a él, le votábamos a nuestro propio verdugo. La realidad de hoy no me deja engañar lo que dije anteriormente, simplemente por las cosas que decía y prometía y yo conocía la situación del país”, recordó.

Soberanía en peligro

En otro orden, el Gobernador se refirió a la entrega de “nuestra soberanía” y habló sobre la situación de las Islas Malvinas que, “para nosotros y nuestra Constitución, son argentinas y un derecho indelegable”.

“Vino el Primer Ministro de Gran Bretaña, se fue a las Islas, inclusive no sé si por error o torpeza, la misma ex Canciller (Diana Mondino) en vez de decir Malvinas decía Falkland, pero ellos son intrusos, nos usurparon en 1833, ese territorio es nuestro. Y resulta ser que ahora le dieron el placer de que puedan viajar tranquilamente desde las Islas a Córdoba, mientras que nosotros si tenemos que viajar ahí, tenemos que ir con pasaporte, en nuestro territorio”, expresó.

Y agregó: “¿Qué es lo que quiero contarles con esto? Que estamos entregando nuestra soberanía. Es allá lejos, a lo mejor no alcanzamos a entender, pero hay otra cosa que está en boga estos días, la entrega de la Hidrovía Paraná – Paraguay a los extranjeros”. De donde, aseguró, “sale el 80% de la riqueza argentina”, al mismo tiempo que consideró: “Si seguimos en este tren, vamos a dejar de ser Argentina para volver a ser colonia de alguno de los poderosos”, por lo que “estamos peleando por si queremos seguir siendo argentinos”.

“Esto es lo mas grave de todo, después en las sesiones legislativas se ve que discuten la Ficha Limpia y cualquier verdura para entretenernos en las redes sociales, en la televisión, mientras entregan el país”, advirtió.

Y cuestionó la admiración del Presidente por el mandatario recientemente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien “resulta ser que es más nacionalista que nosotros porque dijo que va a defender los intereses de Estados Unidos”.

“Y está bien cada país tiene que defender lo suyo primero; y nosotros tenemos que tener relación con todo el mundo, pero de ante mano defender los intereses argentinos”, resaltó.

Recortes nacionales

Más adelante en su alocución, Insfrán habló sobre todas las políticas nacionales que llegaban a la provincia y que fueron recortadas por decisión del presidente Javier Milei como, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente.

“¿Cuánta lucha les costó para conseguir el FONID? ¿Se acuerdan la carpa blanca durante el gobierno de Menem? De ahí salió el Fondo de Incentivo Docente, pero qué hizo el Señor (Milei) ni bien llegó, le sacó ese Fondo, el ítem de Conectividad y Carga Horaria. Y ¿quién se hizo cargo de eso? La provincia, porque si no, ustedes no hubieran estado cobrando el sueldo que cobran hoy”, expuso.

Dijo, también, que los comedores escolares fueron otro punto de recorte que cubrió el Estado provincial y les solicitó a los directores de las instituciones educativas que “por favor administren como corresponden y les lleguen los alimentos a todos los alumnos”.

“El Ministro de Educación tiene la directiva de armar una comisión permanente que tiene que controlar esto, en todas las escuelas y delegaciones, sólo para cumplir lo que decía el General Perón: todos los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, señaló.

El titular del Poder Ejecutivo provincial, además, dejó en evidencia que el Estado nacional dejó de enviar las cajas alimentarias para las comunidades originarias que habitan el territorio formoseño cuya población compete al 8% de los habitantes.

“Pero ellos no dejaron de recibir, la provincia se hizo cargo y hacen la entrega como corresponde”, aseveró.

Y añadió: “Espero no cansarlos con estas cosas, pero ustedes tienen que estar conociendo para valorar en su integralidad la política del gobierno y el esfuerzo que hacemos todos juntos para traer un paliativo a nuestras familias formoseñas”.

Bono extraordinario

También Insfrán trajo a su discurso el reciente anuncio del bono extraordinario de 700 mil pesos que se pagará en dos cuotas durante la primera semana de enero y la primera de febrero, al igual que el cobro del aguinaldo antes de Navidad y el sueldo de diciembre antes de Año Nuevo; y argumentó que “está bien calculado para que, en ese enero que siempre es largo, tengan esta ayuda”. “Esto fue noticia nacional y nos criticaban porque se preguntaban de dónde saca la plata Insfrán, claro, dan a entender con eso que yo soy el rey de los narcotraficantes; y yo soy un simple formoseño, tengo un titulo secundario de perito mercantil y algo de números sé; y no de ahora, yo vengo de esa vieja cultura de que, en época de vacas gordas hay que ahorrar y guardar, eso es lo que ustedes están viendo”, manifestó.