«Siempre hemos insistido en la utilidad de la interconexión Guarambare – Clorinda»

El presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, se refirió a la medida cautelar de la justicia federal, por pedido de la Defensoría del Pueblo de Formosa, que ordena mantener el transformador de Clorinda para no perder la interconexión eléctrica con Paraguay, cuya infraestructura es clave para el sistema energético de Argentina.

“Sabemos que la interconexión Guarambare – Clorinda, prestó importante servicio al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ya que une el sistema paraguayo con el sistema argentino y ha quedado fuera de uso hace algunos años”, indicó.

En ese marco, el funcionario recordó que “siempre hemos insistido en la utilidad de esta interconexión” y lamentó que, a pesar de las distintas iniciativas que se llevaron a cabo, “el límite fue cuando anularon las obras, específicamente la reconstrucción de la torre 80” que, vale destacar, quedó inhabilitada por una colisión causada por una embarcación.

“Ahora, ante el inminente peligro de que sigan con su desguace a través de la Secretaría de Energía, se ha buscado proteger un bien, que es el sistema eléctrico de todos los formoseños y de todos los argentino, un elemento central, que es el transformador, que está en la estación de 220 kilovoltios en la ciudad de Clorinda”, señaló.

Y aclaró: “No sólo el transformador, sino también todos los elementos auxiliares conexos, que permiten un buen funcionamiento de ese transformador”.

De esta manera, De Vido puso en resalto la importancia de esta conexión porque provee a la demanda de Clorinda, de toda la ruta 86, hacia Formosa y hacia el oeste, “todas las localidades que están sobre esa ruta y, a su vez forman parte de los anillos de interconexión con la línea que va, porque son anillos que nos permiten dar confiabilidad al sistema”.

“Entonces dejar una línea inoperativa es un desinterés por parte de la transportista y del organismo que deben controlar y velar por un servicio que se debe prestar, que está por órbita del Gobierno nacional, como es la generación y el transporte en alta tensión”, consideró.

Incluso, aseveró De Vido, la provincia de Formosa ofreció financiar la obra y “especificar las características del repago que tiene que tener una inversión de este tipo” lo que denota que “mantenemos el interés de esta interconexión, que es de utilidad nacional, no solamente nuestra provincia, porque beneficia a todo el sistema argentino de integración energética”.

“Estaban por retirar un elemento central que no es un repuesto de mercado, no se consigue así nomás, es un repuesto que para ordenar la fabricación demora entre 18 y 36 meses fabricar elementos de estas características, son centrales”, especificó.

Por este motivo, detalló que plantearon que todas las líneas tienen que estar en servicio cuya responsabilidad es del Gobierno nacional al igual que con las líneas troncales.

“Pero cuando vimos que desfinanciaron esta obra, el Gobierno de la provincia, por nota a la Secretaría de Energía, al Ente Regulador y también a CAMESA, ofreció el financiamiento con el condicionante de la modalidad, como se paga por transporte, de cómo va a ser la modalidad de devolución de ese financiamiento”, argumentó.

Y continuó: “Así que la Provincia ha ofrecido el financiamiento, por nota, en el año 2024, como corresponde y no hemos tenido respuesta, lo que sí tuvimos fue la comunicación telefónica de un gerente de TRASNEA, la empresa que tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de estaciones transformadoras y líneas de alta tensión bajo órbita del Gobierno nacional, que iban a retirar el transformador”, lamentó.

Es decir que Formosa ofreció al financiamiento, que es menester ratificar, no es responsabilidad de la provincia ni de la empresa distribuidora, de los recursos necesarios para rehabilitar esta torre.

“Es más, hemos hecho gestiones ante la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE), para disponer de la energía y la potencia que se requiere para el servicio argentino y que puede ser transportada y absorbida por esa estación transformadora”, agregó.

Por último, De Vido anticipó que “continuaremos con las gestiones, insistiremos con la necesidad de esta interconexión” porque “para nosotros, en el verano, es una obra imprescindible, por la calidad de vida, por la mantención de las fuentes de trabajo, por la importancia de todos los centros comerciales, los centros de salud, de la vida comunitaria que tiene todo el norte argentino”.

“De ahí nuestra insistencia, nuestra previsión, nuestra planificación, desde hace varios años que el Gobernador viene haciendo estas gestiones, ya en el gobierno de Alberto Fernández, es decir, en el 2022 se comenzó”, aseguró.

Y añadió: “En el servicio de emergencia que ocurrió en junio 2019, el único punto de abastecimiento que comenzó a reconstruir en el norte argentino la energía, fue la interconexión Guarambaré – Clorinda”.