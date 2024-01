«Siempre quise volver a Newell’s», dijo Éver Banega en su presentación en Rosario

El mediocampista Éver Banega dijo este unes en su presentación oficial para su segunda etapa en Newell’s Old Boys de Rosario, que «siempre» quiso retornar al club, luego de firmar su contrato por dos años.

«Tenía muchas ganas, sentía que era el momento y sería lindo poder cerrar mi etapa futbolística acá en el club» afirmó el volante surgido en Boca Juniors y exSevilla de España, sobre su segunda vuelta a la «Lepra», en donde jugó en la temporada 2014.

Sobre el interés que tuvo el «xeneize» para incorporarlo en esta temporada, Banega, de último paso por Al Shabab de Arabia Saudita, expresó: «Le agradecí a Boca por el interés, le dije a Román (Riquelme) que les deseo suerte, es uno de los clubes más grandes del mundo, y desde entonces ya tengo la cabeza puesta acá».

El mediocampista, de 35 años, debutó en el fútbol profesional con la camiseta «xeneize» el sábado 10 de febrero de 2007 ante Banfield, en un partido por el torneo Clausura, cuando el equipo era dirigido por Miguel Russo y donde levantó la Copa Libertadores de América ese año.

En lo referente a su actualidad, el ex Atlético de Madrid aseguró: «ya estoy listo para jugar, para eso vine al club otra vez; ahora tengo más experiencia y trataré de ayudar».

«Hay muchos jóvenes con gran potencial, buscamos que Newell’s sea cada vez mejor, esta responsabilidad es muy linda», detalló el exValencia, de España, en esta nueva etapa en el club del cual se reconoce hincha.

Respecto a su vuelta al fútbol argentino, Banega consideró que «es muy competitivo» y en cuanto al desempeño de Newell’s en la Copa de la Liga Profesional deseó «empezar bien, ganando, porque eso siempre ayuda y da confianza. Ojalá demos pelea y también en la Copa Argentina».

«Siempre fui muy hincha de Newell’s», destacó el jugador rosarino, quien aseguró que el último partido que jugó fue «el 30 de diciembre -en el club saudita-, me tomé pocas vacaciones y me entrené por mi cuenta para estar a las órdenes de (el entrenador) Mauricio Larriera, ni bien me tuviera», concluyó.

El futbolista, quien también pasó por Inter de Italia, tiene contrato válido en el club rosarino hasta el 31 de diciembre de 2025 y vestirá la camiseta número 10.

Newell’s debutará en la Copa Profesional el próximo jueves en Santiago del Estero desde las 21.15 ante Central Córdoba, en partido correspondiente a la Zona B.