Siete internados en UTI, tres con asistencia respiratoria mecánica

Compartir

Linkedin Print

El director de planificación del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, Mario Romero Bruno analizó la evolución de la pandemia de COVID-19 en Formosa.

El médico confirmó que en la actualidad son siete las personas internadas en la Unidad de Terapia Intensiva, de las cuales tres precisan asistencia mecánica respiratoria.

“Con respecto a la cantidad de casos, hemos notado un descenso en las últimas dos semanas de los diagnósticos positivos, tanto en capital como en el interior”, señaló el funcionario.

No obstante, ello, “también es cierto que se tiene un porcentaje de positividad igual a la semana anterior que ronda alrededor del 17 por ciento, eso denota que sigue habiendo transmisión, por lo tanto, si bien hay una disminución de casos, el cuidado tiene que ser el mismo que siempre estamos recalcando”, ahondó.

Es decir, evitar los lugares cerrados, usar barbijo en espacios donde hay muchas personas, el lavado de manos, que son las principales medidas «en este tiempo que aún estamos atravesando».

Por otro lado, consignó Romero Bruno que, “durante este tiempo llevamos cuatro fallecidos y en esta última semana, lamentamos la muerte de dos comprovincianos”, señalando con especial afecto un saludo a sus familias, enviándoles un pésame.

Justamente una de las víctimas fue «el compañero periodista Ángel Blasich, quien nos estuvo acompañando en los partes diarios desde el inicio de la pandemia difundida por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” recordó.

Por eso mismo, nuevamente insistió «en cuidar a nuestros seres queridos y la mejor manera es cuidándonos a nosotros mismos para así evitar el contagio, debido a que nuevamente la pérdida de vidas, nos sigue demostrando que la enfermedad, cuando tiene una oportunidad, la aprovecha».

Por ende, «no tenemos que bajar la guardia, porque todavía la pandemia sigue».

Puntualizó a continuación que «tenemos internados en la provincia once personas, de las cuales siete están en terapia intensiva; de estas personas, tres están con asistencia respiratoria mecánica».

Advirtió asimismo que las que permanecen en UTI, «la mitad no tienen el esquema completo». «Entonces, más allá del cuidado, lo que está comprobado es la efectividad de la vacuna», remarcando a la población que, «quienes no tengan esquema completo de cuatro dosis, mayores de 18 años, y las que próximamente se anunciarán para menores, son las que tenemos que aprovechar las cuales son gratuitas y están a disposición, ya que esa es la mejor manera de cuidarnos», finalizó.

Compartir

Linkedin Print