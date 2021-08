“Sigo enamorada de ti”: la confesión de Angélica Vale a Ricky Martin

Compartir

La cantante Angélica Vale se le declaró a Ricky Martin y le confesó que, desde que es niña, ha estado enamorada de él.

Durante una entrevista en el programa de radio de la actriz de La fea más bella en Estados Unidos, “La Vale” recordó cuándo conoció al cantante de Livin’ la vida loca y cómo fue que se enamoró de él.

“Yo le agradezco a la vida tenerte a ti. Nunca nos vemos, pero me atrevo a decir que somos amigos porque existe ese cariño de tantos años”, comenzó a narrar la hija de Angélica María.

“Te conocí la primera vez que fuiste a México, yo tenía 11 años y me enamoré de ti desde ahí, sigo enamorada de ti, lo grito a los cuatro vientos, mi marido lo sabe”, expresó entre risas la también comediante.

Ricky Martin, por su parte, compartió el recuerdo que narró su amiga. “Me invitaste a tu casa, y me acuerdo ese día que pasamos en tu casa. Han pasado dos o tres añitos, pero se siente como si fuera ayer”, contó el cantante de Qué rico fuera.

“Tú me diste la oportunidad de estar en teatro por primera vez, Angélica, eso es algo que yo nunca me canso de repetir, lo agradecido que yo estoy por ti, por tu familia, por tu mami, por tu abuelita que en paz descanse, que inyectaron en mí esa pasión por el teatro”, reveló el también actor.

Ricky aprovechó ese momento para agradecer de igual manera al país donde comenzó su carrera como solista. “Y no solamente por ustedes, pues todo México. En México yo pude por primera vez hacer televisión. Mi primer contrato disquero fue firmado en la Ciudad de México”, recordó el cantante de Tu recuerdo.

Por otro lado, Ricky Martin confesó que al principio de la pandemia vivió una experiencia relacionada con su salud mental que lo hizo comenzar un nuevo proyecto.

“A mí se me ha hecho muy difícil honestamente, Angélica, porque me dijeron ‘Se acabaron los escenarios, nunca más vas a poder estar en un escenario’, y yo ‘¿Cómo? si es lo único que sé hacer”, reveló el intérprete de La mordidita, pues además no ha podido ver a su padre.

“Me dio mucha ansiedad, honestamente, he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor”, compartió el también modelo. “Cuidándonos, protegiéndonos y haciendo todo lo posible por estar en contacto con las emociones tal cual nos llegan”, aseguró para su amiga.

Así, Ricky Martin contó por primera vez su experiencia con la ansiedad y la depresión, que lo llevó a crear la plataforma auditiva Orbital Audio, que, según sus palabras, incluso ha beneficiado a personas que padecen de autismo.

“Yo toda mi vida he estado de un lado para otro y en el momento que se me exige ‘Tienes que estar aquí, tienes que estar tranquilo’, se me salió el corazón por la boca”, narró el ex integrante de Menudo.

“Yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre, que se llama ‘ansiedad’”, señaló Ricky. “Yo pasé por ansiedad, yo me sentía acorralado, a mí me faltaba el aire y esto es algo que tengo que compartir con el público porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, confesó.

De esta manera, compartió que con su nuevo proyecto espera que pueda ayudar a muchas personas que, como él, padecen de ansiedad, y pueda lograr que se sientan mejor.

