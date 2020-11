Sigue creciendo la organización “Formosa Libre” que nació en busca de que la provincia “progrese”

Compartir

Alejandra, docente, fotógrafa y freelance, una de las pioneras de “Formosa Libre”, una organización “sin ánimo de lucro”, como ellos mismos se definen, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo nació el grupo que cada vez va sumando más gente que pueden ser formoseños que pertenecen a un partido político o bien, apartidarios, que buscan un fin común y es una provincia que “crezca, progrese y esté mejor”.

Cabe señalar que el grupo se fue dando a conocer a través de las diferentes plataformas virtuales ante la gran concurrencia de personas a las marchas que comenzaron a organizar en Formosa y que fueron muy asistidas, lo que les demostró que son muchos los formoseños que están en desacuerdo con diversas cuestiones.

“El origen de Formosa Libre se dio este año a raíz de los banderazos nacionales que se venían haciendo, en la Plaza San Martín la gente se iba juntando, primero éramos 10 o 15 personas, ninguno nos conocíamos, empezamos a hablar y ahí surgió la idea de hacer un grupo, surgió este nombre de Formosa Libre para hablar de cuestiones políticas, de la realidad de Formosa porque todos teníamos ese eje en común de que queremos una Formosa mejor, ahí nace lo que es el grupo que luego deviene en las redes sociales, ya que estamos en Instagram, Facebook y Twitter”, comenzó contando.

Asimismo se refirió a la gran asistencia de vecinos a las marchas que fueron realizando, algo que nunca antes se había visto. “Siempre hablamos de eso, nos sorprende muchísimo porque no pensamos que íbamos a tener esta magnitud pero me parece que es porque hay muchísima gente, no solo jóvenes sino que gente grande que quiere un cambio para Formosa, una provincia grande que progrese, hay mucha gente que quiere eso pero por ahí no se animan solitos y cuando ven que hay un grupo de personas apartidarias que se ponen al hombro esta causa, se contagian y van y acompañan, ese creo que fue el efecto que hizo que cada vez vaya más gente a las manifestaciones”, opinó.

De la misma forma Alejandra aseguró que “no somos de ningún partido, Formosa Libre abarca a todas aquellas personas que quieran ser parte de lo que es este movimiento apartidario que quiere buscar ese cambio, si se quiere sumar alguien del partido que sea son bienvenidos, pero específicamente los referentes no tenemos partido político. A mí me parece que el gobierno, no sé si no pueden creer que haya ciudadanos de a pie que tengan ese compromiso cívico, el patriotismo suficiente de decir que el suelo donde vivimos esté mejor, que la provincia esté mejor cada día, no pueden creer eso, sí o sí pareciera que debe haber un interés económico detrás o algún partido político, me parece que es eso, que no pueden creer”.

Explicó además que a pesar de ser muchos jóvenes los participantes, “todos tenemos nuestras familias que nos cuentan cómo era Formosa antes de este gobierno que se atornilló en el poder, nos dicen que era una Formosa pujante, algodonera, que producía, eso hace que uno reflexione y piense qué se puede hacer para cambiar esto, si seguimos con la misma actitud siempre de pasividad, de miedo, nada va a cambiar, por eso decidimos hacer todo esto”.

Al ser consultada sobre qué inquietud tienen en común en las reuniones que mantienen, explicó que “con respecto a lo que esta pasando ahora, sobre todo con la ley que se aprobó el miércoles lo que queremos es que se respete la Constitución Nacional que es la ley máxima de nuestro país que nada ni nadie la pude pasar por encima, esa es nuestra base y después la batalla cultural que también es esencial, porque en Formosa vemos que hay muchísimo adoctrinamiento, es un caso especial porque nos ven de afuera y no pueden creer como se es acá, que la gente agache tanto la cabeza, que haya esa cultura. En nuestro grupo hay muchos chicos de 18 años, yo tengo 29 años y hay gente más grande, es muy diverso el grupo”.

Para finalizar dijo que con su movimiento buscan diferentes resultados, pero sobre todo “la idea es que se vuelva a esa Formosa que fue antes pero con una mirada al futuro, hablar con los chicos que son más jóvenes es emocionante, ellos hablan del progreso, de las ideas de libertad, de abrir el mercado, de las tecnologías, tienen una cabeza muy despierta, son chicos que apelan a la autoeducación y por supuesto el tema de las industrias y fábricas creemos que son más que necesarias”.

