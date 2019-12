Sigue el corte en RN 11, cerca del barrio Namqom

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elisoto López, uno de los manifestantes que está cortando la ruta nacional 11 desde el miércoles a la noche habló de los pedidos que realizan y porqué decidieron salir a bloquear la circulación. La medida de fuerza se lleva adelante a 100 metros del control policial del barrio Namqom; por fortuna hay camino alternativo por donde se puede circular de manera reducida.

«Hemos cortado la ruta porque no hay respuesta al pedido que realizamos al área de Fauna, con quienes nos reunimos tres veces y se comprometieron en ayudarnos», dijo.

Remarcó que «pedimos un bono de 12 mil pesos para poder pasar las fiestas. Nosotros cobramos un subsidio, pero con la declaración de la veda extendida dejamos de percibir dicho beneficio».

«Este es el pedido de los 41 extractores de carnadas, además se comprometieron a darnos carne para el asado, así pasar las fiestas. Nosotros la estamos pasando mal porque hay gente que no tiene para llevarle el pan de todos los días a sus hijos, por eso estamos acá», sostuvo y concluyó diciendo que el corte es total y que se han sumado los pescadores y el Movimiento Social Darío Santillán.

Finalmente, según se pudo saber, durante toda la jornada d ayer no se habilitó el paso, puesto que quienes llevan adelante la protesta dejaron en claro que la medida se endurecerá conforme pasen las horas y no obtengan respuestas a sus reclamos.