Sigue el escándalo por el examen de Luis Suárez: la Universidad de Perugia se defendió de las acusaciones

El escándalo del supuesto fraude de Luis Suárez para obtener la ciudadanía italiana ya recorre el mundo. En medio de las negociaciones con el Barcelona para impulsar su salida del club ante el deseo del entrenador Ronald Koeman de no contar con el delantero uruguayo, surgió la firme posibilidad de que el atacante se mude a Italia para firmar con la Juventus. A raíz de la chance de sumarse al equipo que tiene a Cristiano Ronaldo como gran figura, el futbolista viajó para hacer un examen clave para obtener la ciudadanía pero el mismo habría sido fraguado.

Frente a este escenario, y bajo la investigación que lidera la Guardia de Finanza del Ministerio Público de Perugia, en la cual se comprobaría que las preguntas y la puntuación final del examen habrían sido acordadas previamente con el jugador, la entidad que tuvo a su cargo el estudio emitió un comunicado defendiendo el proceso que tuvo como protagonista al propio Suárez el pasado 17 de septiembre.

“En relación con las investigaciones en curso, la Universidad para Extranjeros de Perugia reafirma la veracidad y transparencia de los procedimientos seguidos para el examen realizado por el futbolista Luis Suárez y confía en que esto quedará confirmado al término de las verificaciones que están en curso”, citó un escueto informe que se difundió a través de las redes sociales de la entidad.

Es importante destacar que las investigaciones sobre supuestos casos de exámenes arreglados en la universidad comenzaron el febrero de este año y que, frente a la exposición pública que tomó la situación de Luis Suárez y su deseo de conseguir la ciudadanía italiana, se aceleró el proceso por parte de la fiscalía del tribunal de Perugia. Según indicaron los medios italiano, como por ejemplo la Gazzetta dello Sport, entre los sospechosos de haber sido parte del amaño del examen se encuentra la rectora de la entidad, Giuliana Grego Bolli, y la directora general, Simone Olivieri. También está siendo investigada la directora del Centro de Evaluación y Certificación lingüística de la universidad, Stefania Spina.

En las últimas horas, diferentes medios como la cadena de TV Sky Sport o el periódico La República, difundieron escuchas en las que se confirma que el examen que realizó Suárez se habría arreglado de antemano. “Poniéndonos serios otra vez… hay una gran responsabilidad porque si falla se vienen los ataques terroristas…”, dice una de las voces. “¿Te parece que lo reprobemos?”, contesta otro de los involucrados. “Hicimos la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que haremos en el examen. Entonces… me dijo, mira, déjale elegir entre dos imágenes”.

Por último, la frase más contundente de los audios que se filtraron en la prensa se escucha: “está memorizando las respuestas”, en relación al plan que se habría motorizado para que el goleador charrúa pueda completar con éxito el estudio que le daría la ciudadanía italiana.

A la espera de lo que ocurrirá con este caso, todo parece indicar que Suárez seguirá su carrera en el fútbol español. Con la contratación de Álvaro Morata, Juventus ya no tiene el objetivo de sumar al Pistolero. Con este panorama, el Atlético de Madrid buscaría definir la llegada del atacante que pidió el Cholo Simeone para potenciar la ofensiva de su equipo. Si el Aleti y el Barcelona no llegan a un acuerdo por la salida del futbolista sudamericano, todo indicaría que el tercer goleador histórico del culé seguirá en Cataluña.