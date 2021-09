Sigue el reclamo de módulos: ayer el corte fue total sobre la Ruta Nacional 11

Compartir

Linkedin Print

La mañana de ayer se produjo un nuevo corte total, en ambas manos de la Ruta Nacional 11 en el acceso sur de la ciudad, donde familias reclaman desde hace varios días la entrega de módulos habitacionales. El lunes se vivió una jornada de tensión ante el malestar que genera en el tránsito la interrupción del tramo. Si bien ayer la medida se replicó y fue total, los manifestantes permitían pasar a las personas enfermas, ambulancias, colectivos urbanos y motociclistas.

Cabe destacar que se trata del mismo grupo de personas que acampan en la zona y que reclaman por una solución habitacional, con fuertes denuncias hacia el organismo encargado de hacer entrega de los mismos.

En ese sentido, una de las manifestantes expresó que “el lunes levantamos el corte a las 19 horas, esta vez volvimos a cortar porque no se acercó nadie, tenemos pactada una reunión pero veremos, ojalá sea una buena respuesta porque el lunes nos mandaron a llamar y fue en vano, nos atendió una persona que limpia”.

“Ellos tienen nuestros papeles, no los vamos a hacer de nuevo, por eso este martes decidimos cortar, es la segunda semana que estamos empezando y son pésimas las condiciones en las que estamos”, acotó la mujer.

“Dejamos pasar a gente mayor de edad, que va al hospital, al colectivo urbano y ambulancias, las motos también, los que vienen en vehículos y camiones no pasan. Algunos pasan y nos insultan, otros nos apoyan pero deben entender que estamos reclamando lo que nos pertenece, es un techo para nuestros hijos porque no tenemos dónde ir, la mayoría vive en alquileres pero suben los precios y ya no podemos pagar más, algunos están en la calle, otros encimados en la casas de sus parientes y no da gusto estar así, se supone que los módulos eran para los humildes, los que tienen hijos, acá somos más de 38 familias y no nos quieren dar, ellos acomodan a su gente, no tienen hijos, tienen vehículos y les dan a ellos”, aseveró otra manifestante.

Compartir

Linkedin Print