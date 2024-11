Sigue la fiesta: la Bolsa toca máximos en dólares, el riesgo país cae a 750 puntos y la brecha se reduce

El buen humor de los inversores respecto a los bonos y acciones argentinos se mantiene. En el primer día hábil de la semana en el mercado local, y a contramano de los principales índices bursátiles del mundo, la bolsa porteña pega un salto de 4,5% y toca un nuevo máximo en dólares al alcanzar los US$ 1.904,36. En el segmento de deuda, los bonos, que arrancaron mixtos vuelven a subir y el riesgo país cae a 752 puntos básicos.

En el mercado cambiario, la apreciación del peso se sostiene: el dólar MEP cae casi 1% y llega a los $1.086. La brecha con el dólar oficial, que un año atrás rozaba el 150% se acomoda ahora en el 6%, un valor mínimo cercano a la unificación cambiaria.

La bolsa porteña se mueve en positivo a contramano de los principales indicadores de Wall Street, que arrancaron la jornada en rojo. Todos los papeles que operan en la plaza local se mueven en verde, encabezados por el del banco BBVA, que salta 7%. Las acciones argentinas se ponen al día después del feriado del lunes, cuando los ADRs volaron en Nueva York.

“Tras una semana con novedades positivas para el Gobierno en materia tanto de datos macro como de variables financieras, la semana corta en Argentina comienza tras una muy firme suba de las acciones en Nueva York en el lunes de feriado local», apuntó en el inicio de la rueda Juan Manuel Franco, Economista Jefe de grupo SBS.

El principal indicador de la plaza local trepa más de 20% en lo que va del mes si se la mide al dólar contado con liquidación. Pese a la velocidad de la suba, en la City creen que hay margen para que las acciones argentinas alcancen un nuevo escalón: «A pesar de estos niveles, y de la posibilidad de toma de ganancias en el corto plazo, a mediano plazo continuamos muy constructivos con el equity porque creemos que aún falta que ingrese el ‘real money’ desde el exterior que probablemente esté esperando la regularización del mercado cambiario», dijeron en Outlier.

«Sumado a esto, no creemos que la comparación con el máximo nominal de la administración Macri sea adecuada dado que muchas de estas empresas están en una mejor situación de apalancamiento y con posibilidades de aumento de actividad hacia delante. Insistimos que los bancos, con múltiplos similares a los que se ven en el exterior, no parecen muy atractivos dado que parecen descontar esta reactivación por acceso al crédito a la que apunta el gobierno. Por ende nos inclinamos más a otros sectores en preferencia sobre el bancario», añadieron.

¿Hay nubarrones que pueden afectar esta primavera financiera? En Cohen apuntaron: «Los riesgos persisten debido a la apreciación cambiaria, que se agrava en un escenario donde las monedas internacionales se deprecian ante la expectativa de mayores aranceles por parte del próximo presidente de EE.UU. Además, la fragilidad de las reservas netas continúa siendo un desafío significativo».