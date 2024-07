Sigue la interna PRO: Yeza aseguró que Bullrich y Rodríguez Larreta «se llevaron puesto al partido»

El diputado nacional y presidente de la Asamblea partidaria contestó las críticas de la ministra de Seguridad. Reconoció que el espacio tiene que “volver a ser competitivo” y afirmó que es muy difícil que Macri esté en Tucumán para el Pacto de Mayo.

El diputado nacional Martín Yeza, presidente de la Asamblea del PRO, profundizó la ruptura política con Patricia Bullrich luego de la polémica reunión del jueves, donde los integrantes del espacio de la ministra de Seguridad abandonaron la cumbre.

El encuentro del último jueves en el Hotel Abasto terminó abruptamente y con escándalo, luego de saberse que “el PRO no se fusionará con otro partido”, y acentuó las diferencias entre la actual funcionaria del gobierno de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. “Es un conventillo desde hace 4 años y funciona cada vez peor, alcanzamos el peor punto”, fue el crudo análisis de Yeza sobre el PRO.

“Del 41% de Macri en 2019 a los liderazgos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos tuvieron -en distintos momentos- su etapa de negación con Mauricio Macri y, a la luz de los hechos, para mí no era necesario. En 2023 entre los dos sacaron un 23% y, ¿a qué costo? Se llevaron puesto un partido”, declaró sin rodeos en declaraciones a Radio Mitre.

Además, el ex intendente de Pinamar afirmó que “no muchas personas se sienten inspiradas dentro del PRO luego de las palabras de Bullrich para votar por ella”. Esta declaración fue en referencia a un video de la ministra, grabado en una confitería, en el que dijo: “Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo”, sostuvo.

“Lo que se votó es una fusión en la que nosotros decidimos que no nos vamos a disolver. Uno escucha las palabras afectuosas que dice Milei con respecto al PRO y después que Bullrich diga que nosotros somos unos tibios, a pesar de que lideramos la conversación pública con respecto a la Ley Bases“, justificó Yeza. Y agregó: “Hablar de fusión es otra cosa, porque así dejaría de existir algo que existió en función de algo nuevo. Es decir que el PRO se disuelva, también La Libertad Avanza y se genere algo nuevo. Por eso, en general, se habla de coaliciones o alianzas, como fue Juntos por el Cambio”.

Yeza siguió con su crítica e hizo referencia al desempeño electoral del PRO en los comicios del año pasado: “Si la presidente de tu partido, hasta marzo, y después la candidata a presidente que nosotros defendimos, lo mejor que tiene para decir es que ´nosotros ya fuimos’, yo ahí te digo, pará, hasta acá”. Y agregó que “esta lógica de llevarnos de las narices, con este estilo ´yo voy a fondo y yo no freno´, no está muy bueno”.

Yeza sintió que Bullrich era “despectiva” con el PRO cuando la escuchaba hablar de “partido chiquitito” y que, a pesar de los problemas que hay en Argentina, confesó que la asamblea partidaria le pareció “un papelón” por cómo se dieron los acontecimientos. Pero no se olvidó de “gente valiosa” en el cuerpo deliberativo como el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al entrerriano Rogelio Frigerio como así también al jefe provincial de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, “que le está peleando al narcotráfico mientras pide herramientas jurídicas, no económicas”.

Además, el presidente de la Asamblea del PRO realizó al aire otro balance partidario. “El rol que decidimos tomar es que esta etapa mala del PRO se tiene que terminar y volver a ser un partido competitivo. Yo quiero que a Milei le vaya bien y nosotros prepararnos para ser mejores, que el PRO vuelva a ganar en 2027“, acotó.

Por último se le preguntó si Mauricio Macri participaría de la firma del Pacto de Mayo a ocurrir el sábado 8 de julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y el referente del PRO puso paños fríos al respecto y declaró: “Macri tendría que cambiar varias cosas de su agenda para poder participar de la firma del Pacto de Mayo, lo está analizando, está complejo”.