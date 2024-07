Sigue la ola polar: Formosa entre las provincias afectadas por el frío extremo

La ola polar continúa afectando a varias zonas del país, y para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por frío extremo para 15 provincias.

Este fin de semana comenzó con temperaturas por debajo de los niveles normales en más de la mitad del país. Incluso, se registró la caída de nieve en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió durante la noche del pasado viernes en algunas localidades cercanas a Mar del Plata.

Pese a que algunas provincias dejaron de estar bajo advertencia, el sábado por la tarde el SMN emitió una alerta de nivel amarillo para el Conurbano bonaerense y gran parte del interior de la provincia, donde se esperan mínimas de hasta – 2 grados.

A su vez, la misma advertencia rige para todo el territorio de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y La Rioja, parte de Córdoba, el norte de San Luis, el oeste de San Juan, más de la mitad de Santiago del Estero, el centro-sur y noreste de Santa Fe, el noreste de Salta y el sureste de Jujuy.

En todas estas zonas, las bajas temperaturas podrían afectar la salud de algunas personas; sobre todo, de los niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Durante la última semana, el frío extremo en la Patagonia estuvo acompañado de fuertes nevadas que bloquearon las principales vías de acceso en provincias como Chubut.

Afortunadamente, las condiciones climáticas mejoraron en este sentido, puesto que solo está activa una alerta por nevadas en toda la zona cordillerana de Neuquén.

Sin embargo, el frío sigue haciendo estragos en Santa Cruz, donde rigen dos advertencias. En este sentido, se espera que la mínima llegue a los -4 grados durante este lunes.

Por un lado, rige una alerta amarilla en la región sureste de la provincia patagónica, mientras que en la zona cordillerana y la región noroeste el nivel de advertencia es de color rojo, lo que quiere decir que las bajas temperaturas pueden afectar la salud de todas las personas.

Cómo protegerse

del frío extremo

Las autoridades del SMN remarcaron que las bajas temperaturas podrían provocar complicaciones en la salud de los habitantes, por lo que emitieron una serie de recomendaciones para evitar ponerse en riesgo. Asimismo, remarcaron la importancia de acudir al médico, si se detectan alteraciones en el estado de ánimo o malestares.

No exponerse al frío por tiempo prolongado.

Abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar calor corporal a través del movimiento.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir mucho líquido (no bebidas alcohólicas).

Prestar atención a niños, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas.

No automedicarse en el caso de verse afectado por el frío, sino consultar con un médico.

No fumar en ambientes cerrados.

Calefaccionar los ambientes de forma segura.

La Patagonia fue el

lugar más frío de América

En los últimos días, la ola polar afectó principalmente a la Patagonia, con nevadas y fuertes vientos que complicaron el desarrollo de la vida cotidiana.

Por ejemplo, decenas de vehículos quedaron varados por horas en la ruta 3, entre Trelew y Comodoro Rivadavia por la gran cantidad de nieve acumulada. La situación mejoró para el viernes.

Incluso, a principios de la semana pasada, el sur del país se convirtió en la región más fría de América, con temperaturas que tocaron los -15°C. En ese sentido, en un diálogo con Infobae, el investigador en climatología del departamento de física de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero Carrasco, aseguró que el lunes pasado la Patagonia era la región más fría de la Tierra.

Sobre esto, José Luis Stella, climatólogo del SMN, explicó: “Puntualmente, por unas horas, puede ocurrir que haga más frío en la Patagonia que en algunas zonas de la Antártida. Los lugares más fríos del planeta están en la Antártida y en Siberia, Rusia, en sus respectivos inviernos”.