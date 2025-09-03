Siguen las inscripciones a las Becas Progresar

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) informó que se encuentran vigentes las inscripciones correspondientes a la segunda convocatoria de las Becas Progresar, una herramienta clave de apoyo económico que busca acompañar a los estudiantes en la continuidad y finalización de sus estudios.

En ese marco, Carolina Casco, integrante de la Coordinación General de Becas, recordó a la comunidad estudiantil la importancia de no dejar pasar esta instancia: “Quiero recordarles a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa que se encuentra todavía vigente la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar hasta el 5 de septiembre”, señaló.

La funcionaria explicó que la convocatoria está dirigida principalmente a quienes no lograron realizar el trámite en la primera etapa del año, como así también a aquellos que recibieron un rechazo por alguna razón administrativa o de requisitos, y ahora tienen la posibilidad de volver a presentar la solicitud.

Casco detalló que la atención a los interesados se realiza de manera presencial en la oficina de Becas, ubicada en el primer piso de la Biblioteca Central del campus universitario, en horarios extendidos: de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Allí, los estudiantes podrán recibir asesoramiento y acompañamiento para completar correctamente el proceso de inscripción.

Las Becas Progresar constituyen una política nacional orientada a garantizar la igualdad de oportunidades.