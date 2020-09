Siguen las internas del PJ en el interior: ediles de Tacaaglé apuntaron contra el Intendente

Compartir

Como sucedió días atrás en la localidad de Laishí, esta vez en Misión Tacaaglé, un grupo de concejales del PJ del mismo sector político que el intendente local Francisco José Ravano intentaron su “destitución”. En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal Juana Martínez, edil que apoya al actual Jefe Comunal, dijo que todo sucedió durante una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante y que el presidente del cuerpo se “autoproclamó” intendente interino e intentó tomar la Municipalidad.

Al comienzo de la entrevista la legisladora comunal explicó que “toda la cuestión está judicializada” y al relatar lo acontecido aseveró: “ayer -lunes- en horas de la mañana desde el Concejo Deliberante se citó para una sesión extraordinaria donde uno de los temas centrales tenía que ver con la emergencia hídrica”.

Y prosiguió: “se trataron temas como ser emergencia hídrica y el comportamiento de quienes vinieron a entregar las netbooks acá. Luego dijeron que querían tratar la ejecución de una orden judicial contra el Intendente, ellos insistían diciendo que se le envió varias notas a Ravano y que no contestaba”.

“Tras la reunión iban a constituir una Comisión Investigadora, después la Ejecutora, ellos ya tenían todo orquestado; inmediatamente se eligieron entre ellos quedando así constituida. Ya estaba todo, solo finaron, estaba todo cocinado”, expuso.

Seguidamente Martínez asintió que “el presidente del HCD se autoproclamó como Intendente y designó al presidente y vicepresidente del cuerpo”.

“Yo les dije que era tod una burla, que hagan lo que quieran y me retiré, ahí terminó la sesión”, confió y agregó que Ravano ahora viajó a Formosa para ver la cuestión judicial.

“En menos de dos horas con sellos y todo el presidente del HCD se proclamó intendente interino. Fue a la Municipalidad con toda la gente que fue despedida por Ravano para tomarla pero por fortuna eso se impidió; la Policía le dijo que se retire porque no podía haber amontonamiento de gente, se quedaron en una oficina hasta las 17 horas aproximadamente”, confió la misma.

“El Concejo está integrado por el presidente que es hermano del ex intendente, su señora esposa y otro del mismo sector político, soy la única de la oposición, pero dentro del PJ y respondo al actual Jefe Comunal”, dejó en claro.

Violencia

“Si hubo violencia, porque cuando el presidente del Concejo vino a la Municipalidad empujó varios trabajadores; a mí me agarró de sorpresa porque no sabía lo que tenían planeado hacer, cuando salí del HCD me encontré con un montón de las personas despedidas”, dijo.

“Vivimos un autoritarismo total, hubo abuso de autoridad. La intendencia hasta hoy sigue a cargo de Ravano, es la Justicia la que debe intervenir”, finalizó diciendo Martínez.