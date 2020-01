Siguen las quejas de usuarios por la mala frecuencia de los colectivos urbanos

Compartir

Usuarios del transporte urbano de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO volvieron a quejarse de la mala frecuencia de los móviles, algo que según manifestaron sería «normal» porque debido al receso de verano hay menos unidades en las calles, pero aseveraron que el tiempo de tolerancia es elevado ya que incluso llegan a esperar más de una hora a las diferentes líneas.

Algunos también manifestaron otra situación que padecen y que tiene que ver con el «maltrato» por parte de algunos choferes sobre todo con los adultos mayores a quienes no les tienen paciencia ni tolerancia y se muestran incomprensivos cuando por ejemplo se quedan sin carga en la SUBE y otro usuario decide pagar.

En ese marco una usuaria dijo que «suelo esperar media hora el colectivo de la línea 95 que es el que uso diariamente, demora mucho la verdad, esperé un montón para venir hacia el centro, casi 2 horas y ahora llevo 40 minutos esperando para volver. Uno pierde muchísimo tiempo, la verdad no sé qué pasa con este tema».

«Ahora están tardando un poco más, si bien la frecuencia no es buena ahora que estamos en verano tardan un poquito más, hay días que tienen los aires prendidos, pero también está la gente que no cuida, abre las ventanillas, es toda una cuestión que se suma a la espera, nos vamos a dormir en la parada», acotó.

Otra usuaria expresó que «siempre suelo esperar 20 o 25 minutos, todo depende de la línea, hasta media hora o 40 minutos, siempre es la misma historia, pasa lo mismo todo el año, uno ya viene con paciencia, yo traigo agua, mango para comer hasta que llegue el colectivo, algo que hacer para esperar porque tarda mucho el de la línea 100 que es el que uso».

«Siempre espero una hora, estoy a pocas cuadras de mi casa, pero trabajo en el Eva Perón, me toca hacer comedor estos días y espero una hora y media el colectivo, salgo alrededor de las 12 menos 5 del comedor y llego alrededor de las 13:30 o 13:40 a mi casa, prefiero venir a pie. El otro día quise hacer un trámite en ese transcurso aprovechando que estamos de vacaciones y es la misma historia viniendo hacia el centro desde la Gutnisky, casi me agarra la noche, tuve que mandar mensaje que me vengan a buscar porque era muy tarde», denunció otra usuaria que ejerce la docencia.

Asimismo expresó que «otra cosa que vivimos es el maltrato de los colectiveros, ellos ven que uno por ahí llega desesperado a la parada y justo pasa un móvil y no paran, siguen de largo y con las personas mayores la misma cosa, muchos colectiveros son jóvenes y maltratan a los abuelos, no tienen paciencia ya que por ahí se les termina la SUBE y se ponen nerviosos. Siempre estoy viendo que ocurre esto y no puedo dejar de meterme, me duele que sean así con los abuelos, no son todos los choferes, pero hay algunos que son jóvenes y esos son los peores, no tienen nada de paciencia con la gente y eso tiene que mejorar muchísimo, el trato hacia las personas especialmente con los adultos».

«Ahora por el receso porque no hay clases y demás dicen que hay menos unidades en las calles pero yo no veo diferencia de cuando hay más colectivos, uno siempre espera un montón, no queda otra», acotó.

«En la parada que está a metros del mástil municipal hace unos días esperé 160 minutos por un colectivo de la línea 95, es una locura lo que pasa, una vergüenza y falta de respeto para todos, hay un tremendo problema con la frecuencia y se nota cada día, lejos de mejorar todo empeora», denunció otro usuario.