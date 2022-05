Siguen las subas en los repuestos y accesorios de motocicletas

Compartir

Los incrementos promedian entre el 5% y el 10%, sujetos directamente a la variación del dólar y las importaciones.

Con la llegada de las lluvias propias de la temporada de otoño, el consumo de repuestos y accesorios para motocicletas aumenta con precios que también van incrementando al ritmo inflacionario, el precio del dólar y las importaciones. “Estamos trabajando bastante apretados», manifestó un comerciante del rubro, al Grupo de Medios TVO.

«Con el tema de los precios están variando mucho, suben el 5% o el 10%, depende de la calidad. Las ventas también variaron mucho con el clima», agregó el comerciante al respecto.

Con el inicio de las lluvias otoñales y el leve descenso de temperatura, los productos más solicitados comienzan a ser los juegos de transmisión, pilotos y guantes. «Las transmisiones si o si se desgastan, no le queda otra que comprar a la gente” expresó al respecto.

Con un parque ciclomotor importante en la ciudad, los motociclistas deben afrontar esta suba en los precios en compras financiadas. “Desde que arrancó la pandemia prácticamente se nota que se compra mucho con tarjeta. Se ve la diferencia porque la gente busca precio, recorre; donde salga dos pesos menos compra igual con tarjeta».

De esta forma, las consecuencias del incremento en los precios no se da sólo en el cambio de consumo sino también en el faltante en algunos de algunos productos ya que «hay veces que no se puede comprar por el precio». «No da subir los precios en dos semanas a la gente, se trae la mercadería y no se vende o sino” concluyó el vendedor.

