Siguen los accidentes en la ciclovía del Puente Blanco por el mal estado del camino

Compartir

Linkedin Print

Días atrás ocurrió un nuevo accidente en la ciclovía del Puente Blanco de esta ciudad el cual habría sido causado por el mal estado de toda la zona que tiene gran cantidad de rajaduras que complican el paso de los motociclistas, eso sumado a que muchos de ellos no respetan las normas viales del sector y se adelantan a los demás provocando que deban hacerse a un costado para que pasen causando más peligro al escenario.

En ese marco conductores que transitan diariamente por la zona pidieron soluciones urgentes ya que aseguraron que cada día hay siniestros viales en la zona y en la mayoría de los casos se debe a la gran cantidad de rajaduras que presenta.

«Uso este camino todos los días para ir a trabajar al centro pero la verdad es que da mucho miedo pasar por acá, siempre veo accidentes, motos tiradas, gente tirada, algunos caen porque los chocan, otros porque agarran las rajaduras y caen al asfalto, es un horror la verdad y muy peligroso pasar por acá, viven diciendo y anunciando que las autoridades van a hacer algo al respecto pero no pasa nada, ya no damos más y circular por acá es cada vez más difícil», dijo una motociclista consultada.

«Siempre es la misma historia, incluso muchos motociclistas por miedo que tienen de pasar por acá van directamente por el puente pero ahí el peligro es peor porque pasan colectivos, camiones, autos, camionetas, al final no sabes qué hacer con todo este tema porque es muy peligroso, las autoridades deberían llevar una cuenta de la cantidad de accidentes que hay todo el tiempo y hacer algo pero ya, tienen que rellenar las rajaduras, asegurar mejor las barandas y ponerlas donde no hay porque si uno tiene un accidente puede caer al agua y de hecho ya pasó muchas veces», denunció otro formoseño.

«Acá es muy complicado pasar aunque hay días que son más tranquilos, como es el camino que usan muchos vendedores, pasan en las motos cayendo con cosas y encima se quieren adelantar cuando está prohibido y eso hace que todo sea más peligroso, hay muchísima imprudencia que más el pésimo estado de toda la zona complican todo. Las autoridades tienen que hacer algo al respecto», pidió otro vecino.

«Con todo lo que viene pasando en este lugar es hora de que los funcionarios hagan algo, desde hace un montón leo que van a reparar todo el sector pero sigue igual y no puede ser, es una cosa de todos los días que hay accidentes y ya no sabemos qué más hacer, acá a metros hay un puesto de Policía pero igual no respetan nada, pasan a toda velocidad y por eso pasa lo que pasa. Lo que hace falta de manera urgente es que reparen toda la zona, tienen que tapar esas rajaduras y vamos a estar mejor, es lo que más pedimos a los funcionarios», finalizó pidiendo otro poblador.