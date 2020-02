Compartir

Ayer otra vez se registró un siniestro vial en la rotonda de Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional, es que los motociclistas no aprenden más, quienes circulamos por allí sabemos perfectamente que no respetan los semáforos; es increíble pero no hay toma de conciencia al respecto, para colmo son los que llevan la peor parte, y ni aun así.