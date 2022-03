Silvia Kutika relató una divertida anécdota sobre su perro que «terminó en cana»

Compartir

Linkedin Print

“El perro es el mejor amigo del hombre”, dice la popular frase. Y como tal, a veces viven situaciones inverosímiles que la lógica indicaría que solo le pasan a los seres humanos. En este sentido, Silvia Kutika estuvo invitada a Moria es Moria (El Nueve) y contó una desopilante anécdota de su mascota, a quien llama Fibel.

“Esto pasó hace algunos años. Tenía un paseador, que viste que son divinos, en general protegen y aman a los perros, saben la características de cada uno…Y éste era una bestia para defenderlos”, comenzó contándole a Moria Casán. Y se explayó: “Creo que hubo un conductor que no lo tocó a uno de los perros, pero como que se le tiró encima. El paseador se volvió loco y se tiró arriba del capot, y lo llevaron en cana, junto a todos los perros”.

Acto seguido, contó cómo se enteró del increíble episodio, mientras la conductora no podía parar de reír: “Nosotros estábamos diciendo ´qué raro que el perro todavía no llegó´, porque tenía un horario. Llamamos al paseador y nos dijo: ´estoy en la comisaría tal, con tu perro y los otros 30 que paseo´. Estaba verde el tipo”. En tanto, la actriz reveló que lo fue a buscar al despacho policial, donde se reencontró con su animal. “Estaba cansado, con la lengua afuera, pero tenían tachitos con agua”, describió. Pero aseguró que el lugar ya era un desastre: “Habían hecho caca, pis, todo, los cag…a los policías”. “Así terminó en cana”, resumió divertida.

En otro tramo de la entrevista, la actriz, que está en pareja con Luis Luque desde hace 29 años, también reveló cuál fue el exótico idioma que habló de pequeña. “Hasta los 4 años hablaba solo húngaro”, confesó quien es hija de padres de esa nacionalidad. “Fuimos con mi marido a Hungría y no habló una palabra en las dos semanas que estuvimos. Intentó meter algo y se quedaban todos mirándolo”, contó entre risas.

Por último, develó intimidades de su larga relación con el también actor. “Creo que el secreto es el humor, el tratar de no caer en la rutina, que es una cosa muy complicada…A veces nos vamos a un hotel alojamiento, tengo propuesta para mañana para ir…Nos encanta, nos gusta mucho”. Y contó una particular anécdota: Es más, cuando estábamos en obra en la casa que estamos ahora, en Chacarita, teníamos un hotel alojamiento a la vuelta. Y como no teníamos plata para alquilarnos una casa para no estar entre la arena y la cal, nos alquilábamos una habitación ahí y lo usábamos tipo hotel. Era divino”. Además, sorprendió con otra confesión: “Miramos películas eróticas, nos gusta fantasear”.

En el plano laboral, aunque ya lleva un tiempo alejada de la pantalla chica, Kutika estuvo durante el año pasado protagonizando la obra teatral El cuarto de Verónica, y para este 2022 tiene dos proyectos en agenda: por un lado, tendrá el papel de Elsa en la serie Noche de hotel (por CineAR) y por otro, interpretará a Aurora en la serie de Disney Plus, Tierra incógnita.

Compartir

Linkedin Print