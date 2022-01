Silvina Luna decidió sumarse a una app para adultos: «Quiero conectar con el erotismo»

Compartir

Linkedin Print

Llamativamente para los tiempos que corren, muchas redes sociales como Instagram o Tick Tok suelen censurar fotos o videos en las que se puedan ver cuerpos semi desnudos. Y los famosos se han quejado reiteradamente de esto, ya que en algunos casos se han encontrado con que borraron sus publicaciones solo porque se veía un seno o se insinuaba un pezón. Es por eso que, a pedido de sus seguidores, Silvina Luna decidió abrir una cuenta en una plataforma paga, que permite subir contenido sin ningún tipo de limitación.

La aplicación elegida por la ex Gran Hermano es la misma que empezó a utilizar hace pocos días Florencia Peña y se llama Divas Play. Allí, los usuarios pueden acceder a contenidos para adultos de manera exclusiva. Pero, a diferencia de otras apps que son gratuitas, para poder sumarse a esta deben abonar una suma que ronda los 15 dólares mensuales.

“Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, escribió Luna junto a un video para anunciar que se sumaba a esta plataforma que permite publicar lo que “otras redes te censuran”.

Luego, de visita en No es tan tarde, Silvina se refirió a este tema en diálogo con Germán Paoloski y explicó: “Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”.

Hace unos días, Silvina había compartido en su cuenta de Instagram una foto desnuda, saliendo de su sesión de bronceado, pero en ese caso tuvo que cubrirse los pechos con la mano para que la imagen no fuera quitada de su feed. De esta manera, la actual panelista de Flor de equipo, volvía al ruedo después de haber estado aislada por Covid-19 y daba indicios de querer seguir los pasos de la conductora del ciclo de Telefé.

De hecho, después de haber anunciado su lanzamiento, Luna compartió en sus historias un video junto a Peña en el que promocionaba la app, se mostraba muy sorprendida por la cantidad de suscriptores que se habían sumado en tan poco tiempo y sugería la posibilidad de hacer un producción en conjunto con la actriz, que fue la primera en animarse a dar este paso.

“A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”, decía Flor en la publicación con la que invitaba a sus seguidores a acompañarla en esta nueva plataforma a principios de diciembre. Y anunciaba que, allí, iba a compartir todo aquello que las otras redes sociales no le permitían publicar. “Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, escribió en el posteo la actriz junto a una foto más que sugerente.

Compartir

Linkedin Print