Silvina Luna habló de la detención de Aníbal Lotocki:”Lamento mucho que haya muerto una persona; la Justicia tardó”

Horas después de que se conociera la noticia, la modelo se expresó y contó cómo avanza su causa.

Ni bien se supo que detuvieron a Aníbal Lotocki, desde LAM (eltrece) se pusieron en contacto con Silvina Luna para saber cómo avanza su causa. Esto se dio luego de que un hombre de 50 años muriera en un centro de estética del barrio de Caballito y mientras la Justicia investiga si ocurrió por una operación que el día anterior le practicó el doctor.

“No voy a hablar, ya expuse lo que me pasó hace años y Fernando Burlando está con mi caso que en breve irá a juicio oral”, le informó Silvina a Cinthia Fernández, que contó al aire de Los Ángeles de la Mañana el mensaje que le había mandado la modelo.

“Creo que esto cayó por su propio peso, yo lo advertí y otras chicas también, como Gabriela Trenchi, que casi muere y en el momento la Justicia no hizo nada y él siguió operando… Mucha gente no escuchó este mensaje y siguió yendo a operarse con él”, sumó Silvina.

Y se despidió lamentando los tiempos del sistema judicial. “Esto era inminente, lamento mucho que haya muerto una persona y la Justicia tardó mucho. Esto hace hincapié en los tiempos de la Justicia”, sentenció.

