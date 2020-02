Silvina Luna y Karina Jelinek recordaron un viejo enfrentamiento por celos amorosos

Compartir

Silvina Luna y Karina Jelinek se conocen desde hace años ya que ambas han trabajado en el mundo de la moda y las pasarelas. Aunque parecía que tenían una buena relación, ambas admitieron haber tenido un enfrentamiento por celos amorosos hace unos años.

Todo comenzó en el programa Divina comida, en el que cinco famosos compiten para ver quién es el mejor anfitrión. El objetivo del reality es que cada uno de los participantes deben agasajar a sus invitados con una rica cena. En la última emisión, Fernando Carlos abrió las puertas de su casa ubicada en Villa Ortúzar.

Durante la charla, el periodista deportivo hizo un divertido juego con sus invitados: Mariano Peluffo, Silvina Luna, Gabriel Schultz y Karina Jelinek. “¿Quién tiene más chances de mirar a una pareja de un amigo o amiga en esta mesa?”, preguntó el anfitrión y cada uno de los famosos escribió una respuesta en una pizarra.

Luna se sorprendió al darse cuenta de que Jelinek había escrito “Sil” en la pizarra. “No me hago cargo… aunque sí me acuerdo de una anécdota con Kari”, respondió entre risas. “Que bueno que te acordás porque estoy ansiosa por escucharla”, dijo la modelo con tono irónico.

“Está bueno contarlo. Fue hace 1.500 años, pero fue incómodo. Vos estabas saliendo con un chico, con un señor que era amigo de mi mejor amigo. Entonces mi mejor amigo nos invitó a la casa de tu pareja. En un momento, estábamos todos charlando. Tu ex pareja conocía a mi novio, entonces cruzamos dos palabras. Karina vio esa situación…”, relató Silvina.

“Claro, yo vi que le seguías hablando, siguiente pregunta, siguiente pregunta…”, afirmó Karina. “No sé, para mí fueron dos o tres palabras y nos echaste a todos o sea que la fiesta terminó al segundo, nos tuvimos que ir todos”, agregó Silvina. Pero su colega la desmintió: “No, yo no eché a nadie porque no era mi casa. Me fui yo”. La situación fue incómoda y Fernando Carlos siguió adelante con el juego para cambiar el clima.

En una emisión pasada, la ex Gran Hermano abrió las puertas de su casa en Puerto Madero y ocurrió un insólito “accidente”. Apenas ingresó a la vivienda, Karina rompió un cuadro que su colega tenía en la entrada. “Me rompiste el cuadro. Me lo hizo mi amiga artista”, señaló Luna a Jelinek, que asombrada por la situación no supo como reaccionar, más que pidiendo disculpas por lo sucedido.

La ex de Leonardo Fariña también estuvo involucrada en una polémica al principio de esta semana cuando mostró su mansión en Nordelta en el ciclo de Telefe. En las redes sociales fue criticada por el lujoso hogar en el que vive y cuestionada sobre sus ingresos y la manera de solventar el alquiler de una casa tan fastuosa en un barrio residencial y de alto nivel adquisitivo.

Ante el debate público, Jelinek enfureció en su cuenta de Twitter, donde dejó su devolución: “Hipócritas. Me rompo el cul….. trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios… porque creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa”.

Al ser consultada por Teleshow, la modelo intentó bajar el nivel de pelea con sus seguidores, aunque sostuvo que le molestan las críticas “porque hay personas que hacen comentarios maliciosos y no me conocen”. Luego, agregó: “Es una casa que alquilo, que me sale más económica que viviendo en Puerto Madero”. Además señaló que no está arrepentida de haber mostrado su hogar en televisión, a pesar de las críticas recibidas. “Me encanta mostrar mi casa y estoy orgullosa. Cada planta y cada rincón la decoré con mucha dedicación y amor”, finalizó.