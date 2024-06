Silvio Soldán habló después de su internación en Uruguay: «No fue tan grande ni tan grave»

En las últimas horas, la salud de Silvio Soldán preocupó al mundo del espectáculo. El animador de 89 años fue internado de urgencia en un sanatorio de la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento, tras haber sufrido un episodio de cinetosis, según informó su agente de prensa, Giuliano Bacchi.

Afortunadamente, el conductor de ciclos históricos como Feliz domingo y Grandes valores del tango llevó tranquilidad cuando anunció que le habían dado el alta médica y ya se encontraba de regreso al país y camino a su domicilio. “No fue nada tan grande ni tan grave”, sintetizó el locutor en diálogo con Teleshow. “Estuve internado unas horitas nada más para hacerme estudios, pero está todo afortunadamente bien. Hay que tomar recaudos para intentar que no vuelva a ocurrir, pero nada más”, agregó.

Posteriormente, dio más detalles sobre el tiempo que pasó en la clínica: “Soy Silvio Soldán y quiero agradecer a las personas que se preocuparon por mí. Pasó algo que no pasó nada, fue simplemente una baja de presión producto de un poco de estrés, nada comprometido, nada grave”, registró el locutor en un audio en primera persona difundido por TN.

En su relato, Soldán agradeció la tarea delos facultativos del país vecino: “Tuve el auxilio inmediato de los médicos en Colonia, que en una situación así se asustan un poco en una situación así, más que uno mismo. Entonces me tuvieron internado unas horitas, estoy regresando a Buenos Aires”. Finalmente, Silvio tuvo unas palabras de gratitud para el público. “Agradezco profundamente a todos por la preocupación que han tenido por mí, nos vemos en Buenos Aires en cualquier momento”, y cerró con dos de sus frases de cabecera, que dan cuenta de su buen estado de ánimo. “Un corte, una quebrada y feliz domingo para todos”.

La noticia de la internación del animador fue difundida el jueves a la noche en LAM (América). De acuerdo con el comunicado al que accedió también Teleshow, Silvio “experimentó malestares debido al movimiento del ferry que lo trasladó”.

El diagnóstico informado en el parte de prensa, afirma que se trató de una cinetosis. Según MedlinePlus – perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos -, es “un problema común entre las personas que viajan en automóvil, tren, avión, y especialmente, en barco”, ya que se trata de mareos por movimiento. “Cualquier persona puede tenerla, pero es más común en niños, mujeres embarazadas y personas que toman ciertas medicinas. La cinetosis puede suceder repentinamente, con una sensación de mareos y sudores fríos. Eso puede conducir a vértigo, náusea y vómitos”.

El locutor de 89 años comenzó a sentirse mal durante su traslado en ferry a Colonia del Sacramento y terminó internado después de una entrevista de casi una hora para el diario El País. Se encontraba en suelo oriental para presentar un espectáculo junto a los cantantes Néstor Rolán y Alberto Bianco, a quienes anunció como “dos grandes valores del tango” en referencia a su icónico ciclo televisivo del que surgieron ellos y otra tantas figuras del dos por cuatro.