Sin actos por la Pandemia, Formosa rememora los 141 años de la gesta del comandante Fontana

Este miércoles 8 no habrá ningún tipo de actos recordatorios a los 141 años de la fundación, no obstante se invitó a todos los vecinos a embanderar sus frentes, en homenaje al espíritu que guió tanto al comandante Fontana como a las familias pioneras y a quienes hoy ponen todo de sí para luchar contra la Pandemia.

La tradicional Cantata Fundacional, uno de los pasajes más emotivos y significativos de los actos del 8 de abril, no se concretó anoche pero la Red de Medios de Comunicación transmitió el llevado a cabo con motivo del 140 aniversario. Así lo informó el subsecretario de Cultura, Alfredo Jara, quien, además, resaltó: «Es el primer año que no podremos presentar la Cantata Fundacional, nadie escapa a la realidad que estamos viviendo, de la que estamos aprendiendo. La Pandemia pone en consideración y duda un montón de supuestos, y en este contexto los formoseños estamos aprendiendo a cuidarnos”.

Advirtió que tampoco se realizará el acto de promesa de lealtad de los niños de cuarto grado a la enseña provincial, al expresar: «Somos respetuosos del aislamiento social al que estamos sujetos los argentinos, con buenos resultados».

Hoy, más unidos y solidarios, los formoseños y formoseñas evocarán de manera diferente la gesta del comandante Luis Jorge Fontana, quien recorrió la región y sugirió este sitio para instalar la capital del Gran Chaco ante el fallo arbitral de Estados Unidos que favoreció a Paraguay en lo atinente al dominio de Villa Occidental.

La conmemoración tiene profundas connotaciones sentimentales para quienes tuvieron la dicha y el privilegio de nacer aquí y para aquellos que, como avalara el gobernador Gildo Insfrán, eligieron Formosa como destino de vida.

Fue precisamente el actual Gobernador quien interpretó ese sentimiento y propició un acontecimiento que unido al Himno Marcha y a la bandera provincial, recrea en la niñez una atracción singular que le permite empoderarse de las improntas de la identidad cultural.

En 1997 se estableció al 8 de abril como Fiesta provincial, ya que se había hecho costumbre celebrar el aniversario sólo en la ciudad capital.