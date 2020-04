Compartir

En varios barrios de la localidad de Misión Laishí los pobladores no contamos con agua. Es una vergüenza que aún no nos puedan asegurar el acceso al vital líquido, la Planta del SPAP no nos da respuesta, y evidentemente resolver este problema no es una prioridad para nuestro Intendente que nada hace al respecto. Quiero aclarar que esto lo padecemos desde hace años, y todo se agrava aún más en épocas de calor.