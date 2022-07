Sin el Ahora12 y ni precios exhibidos, electrodomésticos subieron un 12%

Compartir

Los embates de la estrepitosa suba del dólar aún siguen impactando en los diferentes sectores de la economía y mientras algunos comerciantes decidieron cerrar temporalmente sus puertas, otras cadenas debieron actualizar sus precios levemente mientras algunas tarjetas de crédito decidían suspender operaciones con Ahora12.

«Nuestro rubro es uno de los más afectados porque comercializa, en su mayoría, artículos importados. Entendemos que es una situación bisagra que va a tener un resultado, una salida, somos empresas con mucha experiencia en situaciones similares», señaló Walter Ríos, Gerente de una histórica cadena de locales de electrodomésticos, al Grupo de Medios TVO.

Puntualmente, la competitividad de la firma, sus proyección y su stock, le permite tener cierta «tranquilidad» en momentos en los que aún se demandan mayores precisiones respecto al tipo de cambio oficial. Aún así, hasta que esto ocurra no se pueden respetar los precios, «ya que la importación va a ser posterior, cuando se necesite reponer la mercadería».

«No publicamos precios hasta el día de ayer cuando tuvimos un pequeño aumento que varió entre el 8% y el 12% y con ello estamos en condiciones de exhibir precios,; mantener por lo menos el precio diario y permanecer a la expectativa de que rumbo va a tomar el dólar dependiendo del mercado», agregó Ríos al respecto.

La falta de previsibilidad en relación al rumbo económico del país, especialmente a las decisiones relacionadas con el dólar, trae fuertes consecuencias a rubros que comercializan productos importados y a programas que tenían las tarjetas de crédito con estos comercios.

En ese sentido, Ríos informó que «desafortunadamente algunos beneficios de compra, ofertas que salían publicadas a principios de mes, fueron restringidas y se dieron algunos ajustes que fueron necesarios por la suba del dólar». «Las tarjetas misma no pueden mantener esos sistemas porque es contraproducente a su operación», dijo acerca de Ahora12.

No obstante estos efectos negativos, ante el temor de que la suba del dólar se traslade rápidamente los precios finales al consumidor, muchos clientes concretaron sus comprar para blindar sus pesos.

«A partir del día lunes tuvimos una afluencia importante de gente que por ahí tenía una decisión para una necesidad y no la definía y salieron a comprar en las condiciones que hoy disponen. La elección es variada, eligen mucho la tecnología, celulares, televisores y línea blanca», aseguró Ríos.

Por el momento, durante los próximos días esperan exhibir nuevamente los precios en las góndolas y que el tipo de cambio oficial se estabilice para mitigar sus impactos en la economía.

