Sin apertura: el Movimiento Formoseño de Danza denunció estar “excluido e invisibilizado”

En un comunicado, el Movimiento Formoseño de Danza manifestó su “absoluto rechazo y desacuerdo” ante las medidas informadas el día 18 de marzo de 2021 por el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”.

Desde el movimiento aseveraron que “después de un año de no trabajar, nuevamente nuestro sector quedó excluido e invisibilizado de las habilitaciones realizadas. Durante este periodo se siguieron sumando Academias de danza, Centros de estudios que tuvieron que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de mantener el alquiler y el pago de impuestos y servicios; espacios de formación y de contención para niñas, niños, jóvenes y adultas/os a través de la danza”.

Recordaron que “entre el año 2020 y 2021 presentamos seis notas con pedido de audiencia, propuestas de ayudas económicas, permisos de circulación, funciones virtuales con contraprestación para las/os artistas y el requerimiento de apertura de los espacios con protocolos presentados de manera individual por el sector de la danza y otro presentado en conjunto con los demás sectores de las artes: EXPTE Nº 17-20535/20, EXPTE Nº: M-30607/20, EXPTE Nº: M-42621/20, EXPTE Nº: F-2632/21, pero no se ha recibido ningún tipo de respuesta de todos estos documentos presentados. De un total de 97 trabajadoras y trabajadores de la danza encuestados, el 85,7% expresó que su fuente de ingreso es a través de la danza, y el 58,8% se desempeña en el ámbito privado. En cuanto a las asistencias económicas otorgadas por el Gobierno Nacional durante el 2020, 75,7% no recibió ningún tipo de ayuda. A partir de este año, además, las asistencias económicas nacionales han disminuido, ya que en todo el país la actividad artística ha vuelto con normalidad, respetando los protocolos.

Expusieron por otro lado que “el 36,2% declaró pagar el alquiler del espacio para el dictado de clases, y el 52,2% expresó no pagar el espacio, pero sí otros impuestos y servicios”.

Advirtieron además que “la modalidad virtual no resuelve las pérdidas económicas que está teniendo el sector. Ya lo comprobamos durante todo el 2020, con deserción de más del 80% de estudiantes y con muchos espacios que tuvieron que cerrarse. Ya lo expresamos, necesitamos volver a nuestros espacios de trabajo con todos los cuidados necesarios, no basta con las habilitaciones en espacios abiertos, ya que un hecho pedagógico y artístico requiere ciertas condiciones para que cumpla con su objetivo.

“Exigimos a las autoridades pertinentes rever las habilitaciones, teniendo en cuenta e incorporando las actividades artísticas, ya que representa el sustento económico de una cadena de trabajadoras y trabajadores y de muchas familias”, solicitaron.

“Durante todo un año no hemos recibido ninguna invitación al diálogo por parte de las autoridades del Consejo, lo que nos posiciona en un lugar de vulnerabilidad, silenciamiento e invisibilización constante”, lamentaron.

Para finalizar agradecieron “a toda la comunidad que nos apoya permanentemente, sumándose a nuestras propuestas de reclamo y nos alienta a seguir con la profesión que elegimos”.

