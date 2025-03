Sin aprobación del Congreso no hay acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional advirtió que, en caso que el Parlamento no apruebe el pedido de endeudamiento en el marco del nuevo programa con el Fondo Monetaria Internacional (FMI), se caería el acuerdo porque el organismo exige un marco jurídico sólido.

«La posibilidad de que sea aprobado por decreto no es real, porque el Fondo no lo permitiría ya que se requiere seguridad jurídica», afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos dejó en claro que la resolución de un tema económico crucial para el Gobierno quedó en manos del Poder Legislativo.

Milei instó al Congreso a aprobar el acuerdo con el FMI durante su discurso en la Asamblea Legislativa, pero en las últimas horas trascendió que no sería su intención que se debata todo el programa.

El Poder Ejecutivo quiere que se le de autorización para tomar una nueva deuda sin dar a conocer los detalles del nuevo programa, que podría comprometer la política económica. De allí a que el proyecto que se presentará intentará buscar atajos con este objetivo, lo cual podría complicar las negociaciones.

El pedido del FMI no es nuevo ya que fue escrito en varias ocasiones por el staff del organismo. El Gobierno siempre fue consciente de que esta exigencia es de difícil cumplimiento y ese pudo ser el motivo por el cual se dilata la comunicación del acuerdo.