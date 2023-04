Sin candidatos firmes, la Casa Rosada y La Cámpora seenfrentan por integrar las listas para las próximas elecciones

El Frente de Todos ya negocia el sistema de distribución de puestos en las nóminas para octubre, de acuerdo a los porcentajes de votos obtenidos en las PASO. En paralelo, lidian con el impacto de la crisis de inseguridad y el deterioro económico en el conurbano

Aún sin los candidatos presidenciales definidos, y cada vez más cerca del cierre de listas del 24 de junio, en el Frente de Todos se inició una nueva etapa en la negociación político-electoral de cara a las PASO. Luego de que La Cámpora aceptara competir en internas formales contra el peronismo “no kirchnerista”, ambos sectores del Frente de Todos empezaron a abordar cuestiones “finas” antes de la presentación de alianzas. Principalmente, en torno a la distribución de lugares en las listas para las Generales, que se establecen de antemano de acuerdo a los porcentajes de votos obtenidos en las primarias.

Los diálogos se efectúan en reuniones de muy bajo perfil entre los diseñadores de las estrategias respectivas del “albertismo” y el kirchnerismo. Por ahora no hay una mesa de trabajo fija, sino encuentros esporádicos entre los alfiles de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se organizan sobre la marcha. Negocian de cara al Consejo del PJ, previsto para la segunda mitad de abril -aunque aún no hay fecha concreta-, y, luego del Congreso del partido, pasos obligatorios antes de la inscripción de los frentes.

Después de meses de discusiones sobre si habría o no PASO, ahora los dos sectores principales del oficialismo negocian por los puestos que les corresponderían a cada fuerza en las nóminas para los comicios Generales, de acuerdo a las adhesiones acumuladas en la primaria. La ley electoral le asigna a cada frente esta definición, donde la clave, señalan en ambos campamentos, es el sistema de distribución para las minorías y, en particular, el piso porcentual.

En la Casa Rosada aspiran a un mínimo lo más bajo posible, aunque por ahora eligen no ventilar a qué números concretos apuntan. “Necesitamos lograr mayor integración en la General. Si vamos con tres o cuatro candidaturas en las PASO, y sólo gana uno, ese se queda solo. Hay que trabajar un esquema para el piso de la minoría”, dijo un ministro albertista que trabaja a diario en el armado territorial a contrarreloj.

Desde el kirchnerismo admiten que la discusión está en marcha, pero tampoco muestran sus cartas. “La repartición para las Generales según la cantidad de votos es parte de la negociación actual. Hay que ver si es por el sistema D’Hont, si hay un piso, o si se decide que la mayoría se lleva todo”, deslizaron en un despacho nacional que responde a las órdenes de Cristina Kirchner.

“La discusión no está cerrada, vamos a ver qué pasa, por ahora no tenemos siquiera los candidatos”, se atajó un funcionario K, aunque reconoció que la opción de imponer un “piso” porcentual alto disminuye las chances para la fuerza minoritaria.

En la Casa Rosada reniegan de la alternativa que privilegia a la mayoría y “excluye” a las minorías. “La PASO tiene que servir para contener a la General. Un buen sistema de distribucion para las minorías te deja con saldo para integrar las listas de manera más equitativa y competitiva frente a la oposición”, argumentaron en Balcarce 50. Y advirtieron que, en caso de que se impusiera la opción de apartar al contingente perdedor de lugares de peso para octubre, el día posterior a la elección a la PASO el Gobierno enfrentaría un panorama político muy complicado.